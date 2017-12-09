Мажорный финиш команды Сачко: Ворскла в Киеве разгромила Олимпик

Матч в Киеве между донецким «Олимпиком» и полтавской «Ворсклой» по праву претендовал на звание центрального в туре.

Обе команды пребывают в группе, которая, с большой долей вероятности, весной определит в соперничестве между собой обладателя бронзовых наград. И если «Ворскла» в сезоне-1996/97 уже становилась третьей в высшей лиге, то «Олимпик» имеет неплохие шансы на то, чтобы вписать новую страницу в клубную историю.

Наибольшей проблемой для Василия Сачко перед матчем стала дисквалификация Владимира Чеснакова. Капитан ворсклян и до этого был важной фигурой в команде, а в последних матчах еще и закрывал проблемную позицию в центре защиты. Поэтому, как нельзя кстати, состоялось возвращение в состав Чижова. Забегая наперед отметим, что доиграть матч Александр не смог. Что касается «Олимпика», то Роман Санжар не мог рассчитывать на Владимира Доронина. В целом же, составы обеих команд были близки к оптимальным.

Начало матча было за хозяевами. «Олимпик» был лучше в движении, но этого для того, чтобы серьезно угрожать воротам полтавчан, было мало. А вот «Ворскла» реализовала свой момент едва ли не первый раз дойдя до штрафной площади соперника. Кобахидзе, набравший хорошую форму к концу года, обыграл двух защитников и отправил мяч в дальний угол ворот – 0:1. В этом моменте имел место небольшой рикошет, что, возможно, и помешало Махарадзе спасти свою команду.

Пропущенный мяч не смутил подопечных Романа Санажара. «Олимпик» ответил несколькими угловыми, а на 20-й минуте после стандартного положения счет сравнял. Богданов в своем фирменном стиле исполнил штрафной, мяч ударился о стойку и отскочил во вратарскую, где его уже поджидали два игрока хозяев. В итоге, пустые ворота поразил Приемов – 1:1.

Впрочем, радовался «Олимпик» недолго. Через две минуты полтавчане заработали право на угловой с правого фланга, после выполнения которого мяч заметался по вратарской, где наилучшим образом сориентировался Чижов, который поразил ворота Махарадзе с близкого расстояния – 1:2.

На этом неприятности хозяев не закончились. На 26-й минуте перспективный штрафной на ворота «Ворсклы» превратился в контратаку. Трехходовка Коломоец-Шарпар-Кулач имела все шансы завершится выходом один на один с вратарем «Олимпика», но последовало нарушение правил против нападающего полтавчан – пенальти. Его уверенно реализовал сам «пострадавший» – 1:3.

До конца тайма гости потеряли автора второго гола – Чижова. Александр покинул поле, прихрамывая. Вместо него появился не номианльный центральный защитник Гиоргадзе, а Кадымян, который занял место Ребенка на левом фланге. Сам же Павел переместился в защиту. Таким образом, позиция Чижова досталась Матвиенко.

В начале второго тайма команды обменялись опасными атаками. Сначала Шуст в простой ситуации не удержал мяч в рукал и дал шанс для удара игрокам соперника – защитники подстраховали. А в ответной атаке воротам «Олимпика» угрожал Коломоец, но мяч прошел мимо.

На протяжении 57-й минуты свою команду дважды спасал Матвиенко. Сначал Николай подстраховал Шуста и выбил мяч из пустых ворот после удара Мигунова. А затем самоотверженно бросился под удар с близкого расстояния в исполнении Биленького. Через три минуты вратать полтавчан отразил опасный выстрел Мохи. Стопроцентный момент упускает Поступаленко. Завершил ударный отрезок «Олимпика» отличный дальний удар Шестакова – Шуст с большим трудом перевел на угловой мяч, летевший под перекладину. После этого запал хозяев погас.

Жирную точку в этом интересном матче поставил Шарпар. За две минуты до конца основного времени Вячеслав поразил пустые ворота, использовав прострел Одарюка, буквально за несколько минут до этого вышедшего на замену вместо Коломойца.

Да, по игре «Олимпик» не заслуживал крупного поражения, но кто мешал хозяевам реализовать свои моменты? «Ворскла» к созданному подошла более бережно и заслуженно победила, обеспечив себе чистое третье место. На нем команда Васили Сачко будет находиться вплоть до первого официального весеннего матча.

Александр ДАННИК

«Олимпик» – «Ворскла» – 1:4 (1:3)

«Олимпик»: Заури Махарадзе, Иван Сондей (Александр Мигунов, 46), Антон Кравченко, Артем Шабанов, Евгений Цимбалюк, Виталий Федорив (Зураб Очигава, 76), Андрей Богданов, Станислав Беленький (Антон Поступаленко, 62), Моха Рхарсалла, Сергей Шестаков, Владимир Приемов

«Ворскла»: Богдан Шуст, Ардин Даллку, Николай Матвиенко, Александр Кобахидзе, Александр Скляр, Юрий Коломоец (Владимир Одарюк, 87), Вячеслав Шарпар, Александр Чижов (Гегам Кадымян, 32), Владислав Кулач (Дмитрий Кравченко, 66), Игорь Пердута, Павел Ребенок

Арбитр: Николай Балакин (Киев)

Владимир Приемов, 20 - Александр Кобахидзе, 10, Александр Чижов, 22, Владислав Кулач, 27 (с пенальти), Вячеслав Шарпар, 88. Владимир Приемов, 20 - Александр Кобахидзе, 10, Александр Чижов, 22, Владислав Кулач, 27 (с пенальти), Вячеслав Шарпар, 88.

Виталий Федорив, 14. Владимир Приемов, 34. - Александр Чижов, 25. Игорь Пердута, 49. Виталий Федорив, 14. Владимир Приемов, 34.- Александр Чижов, 25. Игорь Пердута, 49.

Удары (в створ): 14 (6) – 8 (5).

Угловые: 7 – 5.

Офсайды: 3 – 1.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.