Результативная ничья в Одессе: Черноморец и Зирка забили по три мяча

«Черноморец» был единственной командой в Премьер-лиге, которая в двух декабрьских турах играла на своем поле. Неделю назад «моряки» смогли добиться положительного результата, добившись ничьей с «Зарей», лишившись по ходу матча из-за удалений сразу двух футболистов. Это и обусловило те перемены, которые Олегу Дулубу пришлось делать в стартовом составе, в котором можно было увидеть Алексея Антонова.

Уже на 2-й минуте он показал себя в деле, когда, обыграв соперника на левом фланге, прострелил в штрафную, но эта передача не нашла адресата. Одесситы на старте матча показали завидную активность, прессингуя соперника уже на его половине поля, но перевести отбор мяча в эффективную атаку не получалось. Однако с напором «моряков» «Зирка» справилась на удивление и быстро, и легко, взяв мяч под свой контроль по большей части в середине поля. Так соперники и продолжали топтать пространство от штрафной до штрафной, где силы были равны. Лишь в середине тайма «Черноморец» и «Зирка» обменялись ударами в направлении ворот – именно так можно было трактовать попытки поразить ворота со стороны Ковальца и Драченко.

Нужно было дождаться концовки тайма, чтобы футболисты разродились голевыми моментами. На мощный и очень близкий к воротам удар Мамаду с линии штрафной, гости ответили контратакой, после которой Фаворов вышел один на один с Гутором, но выход из ворот вратаря «моряков» не позволил мячу оказаться в воротах – у «Зирки» лишь угловой. Наказание за упущенный шанс открыть счет для гостей последовало незамедлительно. Антонов очень хитрым пасом дал мяч на ход Ковальцу, тот еще дальше вперед на Хобленко, и лучший бомбардир «Черноморца» доказал, что он действительно лучший – после удара в угол ворот мяч от штанги оказался в сетке. Не совсем, как говорится, гол в раздевалку, но всплеск активности в конце тайма позволил хозяевам завершить первую половину матча с минимальным преимуществом в счете.

Чтобы его ликвидировать, «Зирке» много времени не понадобилось, достаточно было активно начать второй тайм. Гости сразу же перевели мяч на половину «моряков», и на 51-й минуте счет стал равным. Рассадкин заметил в штрафной хозяев неприкрытого Чичикова, который ударом под перекладину не оставил шансов Гутору.

На поле стало намного интереснее, обе команды раскрылись, и дивиденды из этого извлек «Черноморец». После атаки левым флангом удар Хобленко гостям удалось заблокировать, но Антонов передачей с углового нашел Татаркова, который заметил рывок Бамбы на дальний угол вратарской – после несильного удара легионера «моряков» мяч во второй раз оказался в воротах Паста.

Трибунам такой футбол был явно по душе, и футболисты не имели права снижать обороты. «Зирка» при любой возможности старалась быстро преодолевать середину поля, хозяева же любую оплошность соперника тут же трансформировали в потенциально опасную контратаку. На 68-й минуте Антонов подкараулил ошибку защитника и пробил в направлении угла ворот – рядом со штангой. Вскоре Хобленко легко вскрыл оборону «Зирки» справа, но его удар с ближний угол Паст отбил ногами.

Игра захватила уже не только зрителей, но и футболистов, которые «на усталости» стали допускать очень много ошибок в обороне, и в заключительные минуты болельщиков, да и, наверное, тренеров, бросало то в жар, то в холод. Очень эффективно в игру вошел Прядун, который через 5 минут после своего пребывания на поле сравнял счет, аккуратно отправив мяч головой в ворота после передачи Рассадкина. Через 4 минуты эта связка сработала еще раз, и при попустительстве обороны «моряков» Прядун ювелирным ударом из-за пределов штрафной вывел «Зирку» вперед. «Черноморец» тут же ответил навалом, и когда после удара Мартыненко мяч нашел руку Драченко, это привело, по мнению арбитра, к пенальти. Хобленко с «точки» пробил не лучшим образом – Паст рукой отбил мяч, но на этом от вратаря отвернулась удача, когда кожаный снаряд опустился за линией ворот.

Уже в компенсированное время Хобленко за удар по мячу после свистка получил вторую желтую карточку (а первая была за это же!), и был удален. Практически сразу прозвучал финальный свисток, зафиксировавший ничью. То, что она не удовлетворила никого, можно было понять по тому, что футболисты не спешили покидать поле, а что-то пытались доказать друг другу уже на повышенных тонах.

Заработав по одному очку, «Черноморец» и «Зирка» так и не смогли заметно изменить своё турнирное положение. Возможно, это удастся уже в 2018 году, а пока – долгожданный отпуск.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

«Черноморец» – «Зирка» – 3:3 (1:0)

«Черноморец»: Александр Гутор, Евгений Зубейко, Евгений Мартыненко, Сергей Люлька, Бамба, Кирилл Ковалец (Максим Третьяков, 87), Алексей Антонов (Николай Мусолитин, 88), Мамаду Ваг (Павел Ориховский, 54), Сергей Политыло, Алексей Хобленко, Никита Татарков

«Зирка»: Евгений Паст, Иван Цюпа, Максим Ковалев, Павел Полегенько, Тарас Качараба, Максим Драченко, Арман Оганесян (Алексей Збунь, 59), Артем Фаворов, Глеб Рассадкин, Алексей Чичиков (Максим Прядун, 78), Кирилл Дрышлюк (Сергей Петров, 83)

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Алексей Хобленко, 43, 90 (с пенальти), Бамба, 57 - Алексей Чичиков, 51, Максим Прядун, 83, 87. Алексей Хобленко, 43, 90 (с пенальти), Бамба, 57 - Алексей Чичиков, 51, Максим Прядун, 83, 87.

Кирилл Ковалец, 25. Мамаду Ваг, 45. Евгений Мартыненко, 53. Евгений Зубейко, 70. Алексей Хобленко, 85. - Кирилл Дрышлюк, 29. Артем Фаворов, 45. Максим Драченко, 89.. Кирилл Ковалец, 25. Мамаду Ваг, 45. Евгений Мартыненко, 53. Евгений Зубейко, 70.Алексей Хобленко, 85. - Кирилл Дрышлюк, 29. Артем Фаворов, 45. Максим Драченко, 89..

Алексей Хобленко, 93. Алексей Хобленко, 93.

Удары (в створ): 9 (5) – 12 (10).

Угловые: 4 – 3.

Офсайды: 3 – 0.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.