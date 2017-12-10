Заря – Шахтер. Анонс

На неделе в пылу еврокубковой борьбы эти команды, возможно, и держали в глубинах своих мыслей воскресный поединок Премьер-лиги. Но пока нужно было решать континентальные задачи, и с этим куда более успешно и уверенно справился «Шахтер». Настроение? Пожалуй, что именно оно, может сыграть решающую роль в определении победителя донбасского дерби. Априори, с более легким настроем к игре должны подойти «горняки»: задача по выходу в плей-офф уже выполнена, а во внутреннем чемпионате донетчане уйдут на перерыв лидерами независимо от собственного и «динамовского» выступления в этом туре.

Другое дело, пожелает ли новоиспеченный лучший тренер года в Украине Паулу Фонсека предоставить отдых кому-либо из лидеров. То, что к концу года они набрали великолепную форму, может быть решающим аргументом при выборе состава. Зачем же, спрашивается, сбивать разыгравшийся пыл? А вот вопрос с Тайсоном, похоже, будет решаться уже перед матчем. Накануне поединка бразильский полузащитник занимался по индивидуальной программе. Вероятная причина – рецидив растяжения задней поверхности бедра. Именно от этой травмы он восстановился перед матчем с «МанСити».

Луганчане сегодня пребывают в той фазе, когда уже почти доигранный футбольный год волей-неволей переносит часть мыслей на кадровые перспективы. К примеру, Дмитрий Гречишкин, у которого заканчивается аренда и уже известно о его возвращении в стан «Шахтера», не сыграл бы против донетчан при любых обстоятельствах – так требуют условия контракта. Под вопросом и участие Евгения Опанасенко, который даже не поехал на игру с «Атлетиком».

«Заря» – уставшая, но несломленная, и от луганской команды в заключительном матче года наверняка будут снова ждать драмы. Ну, или, по меньшей мере, игры с закрученным, а не плывущим по течению сюжетом. И ведь умеют же! Чего только стоит кубковое противостояние с «Шахтером» этой осени. Да и в чемпионате гол Артема Громова поддал дровишек в интригующий матч. Помимо «отлученных от игры» по контрактным обязательствам, под вопросом в игре с «Шахтером» может оказаться и участие основного форварда – Иури. Против «Атлетика» бразилец, что ни говори, отыграл практически на морально-волевых. Дернуть мышцу в дебюте, а замениться только в начале второго тайма – это вам не шутки. Вполне возможно, мы снова увидим и схему с Караваевым в прежней роли крайнего хавбека, а универсала Гордиенко – на позиции правого защитника.

Ну, а в целом, в финальном поединке года, прежде всего, хочется посмотреть открытый и бескомпромиссный футбол. Тем более, что в турнирной таблице отрыв от основных конкурентов у этих команд остается минимальным.

Артем ЦЫГАНЕНКО

Ориентировочные составы:

«Заря»: Лунин, Гордиенко, Сваток, Харатин, Сухоцкий, Караваев, Кочергин, Андриевский, Силас, Лунев, Громов

«Шахтер»: Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Азеведо, Коваленко, Фред, Степаненко, Тайсон, Бернард, Факундо Феррейра

Дисквалификация: Бабенко («Заря»)



10 декабря, воскресенье