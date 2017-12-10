Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
19-й тур
Заря
:
Шахтер Д
10.12.2017 19:30   ТВ-трансляция: 

Заря – Шахтер. Анонс

По следам неостывших баталий

  • 10.12.2017 10:30
  • 282 просмотров
  • 1 комментария
Метки
zarya-lugansk.com
© zarya-lugansk.com
На неделе в пылу еврокубковой борьбы эти команды, возможно, и держали в глубинах своих мыслей воскресный поединок Премьер-лиги. Но пока нужно было решать континентальные задачи, и с этим куда более успешно и уверенно справился «Шахтер». Настроение? Пожалуй, что именно оно, может сыграть решающую роль в определении победителя донбасского дерби. Априори, с более легким настроем к игре должны подойти «горняки»: задача по выходу в плей-офф уже выполнена, а во внутреннем чемпионате донетчане уйдут на перерыв лидерами независимо от собственного и «динамовского» выступления в этом туре.
 
Другое дело, пожелает ли новоиспеченный лучший тренер года в Украине Паулу Фонсека предоставить отдых кому-либо из лидеров. То, что к концу года они набрали великолепную форму, может быть решающим аргументом при выборе состава. Зачем же, спрашивается, сбивать разыгравшийся пыл? А вот вопрос с Тайсоном, похоже, будет решаться уже перед матчем. Накануне поединка бразильский полузащитник занимался по индивидуальной программе. Вероятная причина – рецидив растяжения задней поверхности бедра. Именно от этой травмы он восстановился перед матчем с «МанСити».
 
Луганчане сегодня пребывают в той фазе, когда уже почти доигранный футбольный год волей-неволей переносит часть мыслей на кадровые перспективы. К примеру, Дмитрий Гречишкин, у которого заканчивается аренда и уже известно о его возвращении в стан «Шахтера», не сыграл бы против донетчан при любых обстоятельствах – так требуют условия контракта. Под вопросом и участие Евгения Опанасенко, который даже не поехал на игру с «Атлетиком».
 
«Заря» – уставшая, но несломленная, и от луганской команды в заключительном матче года наверняка будут снова ждать драмы. Ну, или, по меньшей мере, игры с закрученным, а не плывущим по течению сюжетом. И ведь умеют же! Чего только стоит кубковое противостояние с «Шахтером» этой осени. Да и в чемпионате гол Артема Громова поддал дровишек в интригующий матч. Помимо «отлученных от игры» по контрактным обязательствам, под вопросом в игре с «Шахтером» может оказаться и участие основного форварда – Иури. Против «Атлетика» бразилец, что ни говори, отыграл практически на морально-волевых. Дернуть мышцу в дебюте, а замениться только в начале второго тайма – это вам не шутки. Вполне возможно, мы снова увидим и схему с Караваевым в прежней роли крайнего хавбека, а универсала Гордиенко – на позиции правого защитника.
 
Ну, а в целом, в финальном поединке года, прежде всего, хочется посмотреть открытый и бескомпромиссный футбол. Тем более, что в турнирной таблице отрыв от основных конкурентов у этих команд остается минимальным.
 
Артем ЦЫГАНЕНКО
 
Ориентировочные составы:
 
«Заря»: Лунин, Гордиенко, Сваток, Харатин, Сухоцкий, Караваев, Кочергин, Андриевский, Силас, Лунев, Громов
 
«Шахтер»: Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Азеведо, Коваленко, Фред, Степаненко, Тайсон, Бернард, Факундо Феррейра
 
Дисквалификация: Бабенко («Заря»)

10 декабря, воскресенье
«Заря»  «Шахтер»
Запорожье. Стадион «Славутич Арена». 19.30
ТВ-трансляция на канале «2+2»
 Арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.)
 Прогноз Sport.ua – 1:3

 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

С каким исходом завершится матч «Заря» – «Шахтер»?
  • 42.86% (6)
    1. Ничья
  • 35.71% (5)
    2. Победа «Зари»
  • 21.43% (3)
    3. Победа «Шахтера»
Проголосовали — 14 Результаты опроса
В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.