Александрия – Динамо. Анонс

Солидно и уверенно завершив групповой этап Лиги Европы, киевское «Динамо» в воскресенье попытается на мажорной ноте завершить и первую часть чемпионата, которая получилась неоднозначной для команды Александра Хацкевича. Достаточно вспомнить конец сентября и весь октябрь, когда «Динамо» не могло выиграть в Премьер-лиге 5 матчей подряд. За это время было набрано всего 4 очка, а, соответственно, потеря целых 11 очков привела к тому отставанию, которое вице-чемпион Украины имеет в конкуренции с лидером турнирной таблицы.

Как это часто бывает и в жизни, полоска черная сменилась для «Динамо» полоской белой. Разную по качеству игру продемонстрировали подопечные Хацкевича в победных матчах с «Ворсклой», «Зиркой», «Сталью» и «Мариуполем». Где-то нужно было прилагать усилия, где-то можно было сыграть и в экономрежиме, но главное – результат, и он говорит сам за себя. Даже если вся эта история с несыгранным матчем в Мариуполе окончательно завершится решением Апелляционного комитета ФФУ, отставание в 4 очка от «Шахтера» совершенно не критично, и его реально отыграть за ту часть чемпионата, которая будет в 2018 году.

Матч против «Александрии» отличается для «Динамо» от пяти предыдущих игр в чемпионате любопытным моментом. Начиная с 14-го тура, киевляне неизменно в туре играли свои матчи, зная результат своего конкурента. Сегодня команда Хацкевича играет днем, у «Шахтера» же матч с «Зарей» вечером, соответственно, чтобы не оставить «горнякам» альтернативных вариантов, «динамовцы» обязаны сделать все, чтобы услышать финальный свисток при цифрах на табло в свою пользу.

То, что «Динамо» на ходу, это сильный аргумент, чтобы считать его фаворитом, но «Александрию» сейчас можно сравнить с загнанным в угол зверем. Сезон для команды Владимира Шарана идет совершенно не по тому сценарию, какой бы хотели в Александрии – это касается выступлений, как на внутренней, так и международной арене. «Александрийцы» уже давно выходят на каждый матч, как на последний, но нужного результата пока нет. Да, были победы над «Шахтером» и «Карпатами», но этого явно недостаточно, чтобы команда могла претендовать хотя бы на те позиции, которые у неё были в прошлогоднем чемпионате.

Тем не менее, шансы зацепиться за первую шестерку в команды Шарана еще остаются, и игра против «Динамо» – ключевая. В одном из интервью из уст тренера «Черноморца» Олега Дулуба прозвучало, что 30-ти очков будет достаточно, чтобы быть шестерке после двухкругового турнира. Как раз столько теоретически может набрать «Александрия», если выиграет 4 оставшихся матча. Помимо «Динамо», «александрийцам» в начале 2018 года предстоит сыграть со «Сталью», «Мариуполем» и «Зиркой». При всем уважении к этим командам, «Александрии» взять максимум в играх с ними по силам. Вот только будет ли от него прок без победы над «Динамо» – это вопрос.

Полтора месяца назад последний раз «Александрия» и «Динамо» играли на стадионе «Ника». Это было в Кубке Украины, когда дошло до дополнительного времени, в котором киевляне отвоевали путевку в четвертьфинал. В чемпионате же команда Шарана играет против киевлян куда хуже, достаточно сказать, что в календарном 2017 году «Александрия» и «Динамо» играли трижды, и все три матча завершились крупными победами киевлян с общим счетом 13:1. Да и общая статистика взаимоотношений «Александрии» с «Динамо» неутешительная: ни одной победы в 13-ти матчах, всего лишь при одной ничьей, мячи 4:43.

Авторитетный львовский арбитр Юрий Можаровский отработает сегодня свой 112-й матч в Премьер-лиге. С «Динамо» у Можаровского богатая история: 26 матчей, 17 побед, 3 ничьи, 6 поражений, мячи 48:21. «Александрия» же с этим рефери сыграла 5 матчей, в которых по разу выиграла и проиграла, и трижды фиксировалась ничья, мячи 5:7.

Ростислав ОРЕХОВ

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Панькив, Гитченко, Бондаренко, Старенький, Чеботаев, Довгий, Запорожан, Цуриков, Козак, Грицук, Пономар

«Динамо»: Бущан, Хачериди, Пиварич, Кадар, Кендзёра, Шепелев, Буяльский, Морозюк, Шапаренко, Цыганков, Мораес

Дисквалификация: Полярус («Александрия»)