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19-й тур
Верес
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Карпаты
09.12.2017 14:00   ТВ-трансляция: 

Верес – Карпаты. Анонс

В родном Львове «Карпаты» выступят в роли гостей

  • 09.12.2017 07:28
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Евгений Кравс
© Евгений Кравс
Субботняя программа 19-го тура УПЛ начнется одновременно тремя матчами, в одном из которых встретятся географические соседи – «Верес» и «Карпаты». Наверняка, матч вызовет большой интерес не только из-за статуса западно-украинского дерби, но и учитывая сенсационный результат игры первого круга, когда ровенчане разгромили своего соперника со счетом 6:1.
 
Поражение от «Шахтера» в предыдущем туре подвело итог десятиматчевой беспроигрышной серии «Вереса». Не скажешь, что ровенчане выглядели в той встрече обреченно, но и шансов хотя бы на ничью, откровенно говоря, у «Вереса» не было. Чемпион страны без особых проблем доказал свое превосходство над командой, которая ставит своей задачей пробиться по итогам чемпионата в «зону еврокубков». Причем, «горняки» уверенно обыграли «Верес» второй раз в течение недели, выбив ровенчан еще и из розыгрыша Кубка.
 
Победа над «Карпатами» позволит подопечным Юрия Вирта гарантированно закончить осенне-зимнюю часть сезона в первой шестерке, однако матч против одного из аутсайдеров чемпионата наверняка будет очень непростым для «Вереса». Команда по-прежнему испытывает серьезные проблемы в атаке, забивая в среднем чуть больше одного гола за игру, что очень мало для команды, претендующей на высокие места. Стоит отметить, что руководство клуба уже ведет активную работу на трансферном рынке в целях усиления именно атакующей мощи команды.
 
«Карпаты» хотя и опережают идущую последней в турнирной таблице «Сталь» на два очка, но по многим показателям являются худшей командой чемпионата. Львовяне не знают вкуса побед с середины октября, выиграв только два из семнадцати матчей, имеют худшую разницу забитых и пропущенных мячей, меньше всех команд забили и больше всех пропустили. Победа в последнем в текущем календарном году матче позволит «Карпатам» максимально приблизиться к одному из своих конкурентов, ведь «Зирка» и «Черноморец» в это же время будут играть в Одессе.
 
Наверняка, во Львове не забыли унизительное поражение от «Вереса» в сентябрьском матче, после чего был отправлен в отставку тренерский штаб львовян во главе с Серхио Наварро. Волею судьбы поквитаться с соперником «Карпаты» вновь могут именно перед своей публикой, ведь ровенчане свои домашние матчи этого сезона проводят на «Арене-Львов».
 
Интересно, что для куда более именитых «Карпат» ровенчане, согласно статистике, являются неудобным соперником. В семи проведенных матчах в рамках чемпионатов Украины львовяне одержали только одну победы, трижды уступили и еще три матча завершились вничью, разница мячей 11:4 в пользу «Вереса».
 
Андрей КОВАЛЕВ
 
Ориентировочные составы:
 
«Верес»: Бандура, Адамюк, Борзенко, Ищенко, Симинин, Морозенко, Карасюк, Кобин, Г. Пасич, Сергийчук, Степанюк
 
«Карпаты»: Пидкивка, Лобай, Федецкий, Мирошниченко, Гуцуляк, Голодюк, Тиссоне, Карраскаль, Мякушко, Ди Франко, Гладкий
 
Дисквалификация: Волошинович («Верес»)

9 декабря, суббота
«Верес»  «Карпаты»  
Львов. Стадион «Арена-Львов». 14.00
ТВ-трансляция на телеканале «24»
 Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
 Прогноз Sport.ua – 1:0

 

Источник — Sport.ua

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