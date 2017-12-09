Верес – Карпаты. Анонс

Субботняя программа 19-го тура УПЛ начнется одновременно тремя матчами, в одном из которых встретятся географические соседи – «Верес» и «Карпаты». Наверняка, матч вызовет большой интерес не только из-за статуса западно-украинского дерби, но и учитывая сенсационный результат игры первого круга, когда ровенчане разгромили своего соперника со счетом 6:1.

Поражение от «Шахтера» в предыдущем туре подвело итог десятиматчевой беспроигрышной серии «Вереса». Не скажешь, что ровенчане выглядели в той встрече обреченно, но и шансов хотя бы на ничью, откровенно говоря, у «Вереса» не было. Чемпион страны без особых проблем доказал свое превосходство над командой, которая ставит своей задачей пробиться по итогам чемпионата в «зону еврокубков». Причем, «горняки» уверенно обыграли «Верес» второй раз в течение недели, выбив ровенчан еще и из розыгрыша Кубка.

Победа над «Карпатами» позволит подопечным Юрия Вирта гарантированно закончить осенне-зимнюю часть сезона в первой шестерке, однако матч против одного из аутсайдеров чемпионата наверняка будет очень непростым для «Вереса». Команда по-прежнему испытывает серьезные проблемы в атаке, забивая в среднем чуть больше одного гола за игру, что очень мало для команды, претендующей на высокие места. Стоит отметить, что руководство клуба уже ведет активную работу на трансферном рынке в целях усиления именно атакующей мощи команды.

«Карпаты» хотя и опережают идущую последней в турнирной таблице «Сталь» на два очка, но по многим показателям являются худшей командой чемпионата. Львовяне не знают вкуса побед с середины октября, выиграв только два из семнадцати матчей, имеют худшую разницу забитых и пропущенных мячей, меньше всех команд забили и больше всех пропустили. Победа в последнем в текущем календарном году матче позволит «Карпатам» максимально приблизиться к одному из своих конкурентов, ведь «Зирка» и «Черноморец» в это же время будут играть в Одессе.

Наверняка, во Львове не забыли унизительное поражение от «Вереса» в сентябрьском матче, после чего был отправлен в отставку тренерский штаб львовян во главе с Серхио Наварро. Волею судьбы поквитаться с соперником «Карпаты» вновь могут именно перед своей публикой, ведь ровенчане свои домашние матчи этого сезона проводят на «Арене-Львов».

Интересно, что для куда более именитых «Карпат» ровенчане, согласно статистике, являются неудобным соперником. В семи проведенных матчах в рамках чемпионатов Украины львовяне одержали только одну победы, трижды уступили и еще три матча завершились вничью, разница мячей 11:4 в пользу «Вереса».

Андрей КОВАЛЕВ

Ориентировочные составы:

«Верес»: Бандура, Адамюк, Борзенко, Ищенко, Симинин, Морозенко, Карасюк, Кобин, Г. Пасич, Сергийчук, Степанюк

«Карпаты»: Пидкивка, Лобай, Федецкий, Мирошниченко, Гуцуляк, Голодюк, Тиссоне, Карраскаль, Мякушко, Ди Франко, Гладкий

Дисквалификация: Волошинович («Верес»)



9 декабря, суббота