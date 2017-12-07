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Хосеп ГВАРДИОЛА: «Жизнь продолжается. Поражения – часть профессии»

«Шахтер» – «Манчестер Сити» – 2:1. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «МанСити»

  • 07.12.2017 04:57
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Метки
shakhtar.com, Хосеп Гвардиола
© shakhtar.com, Хосеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола:

– «Шахтер» играл хорошо. Я хочу поздравить команду с выходом из группы. Мы тоже начали неплохо, но их первый гол был великолепен, а вот при втором я почувствовал, что наша защита действовала не лучшим образом. Приехали сюда, чтобы победить, но не смогли. Сражались до конца, стараясь сделать это. Однако я доволен, что мы дали шанс нашим молодым футболистам. Удовлетворен тем, как они себя проявили. Жизнь продолжается. Поражения – часть профессии. Сейчас нужно прийти в себя. Наверное, и хорошо, что мы проиграли. На нас оказывала сильное психологическое давление пресса, а теперь я всем доволен, несмотря на такой результат.

Источник — ФК Шахтер

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