Паулу ФОНСЕКА: «Это был практически идеальный матч»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека:

– Добрый вечер. Вы хотите, чтобы я говорил в маске или без нее? Хорошо. Если кто-то не знает, ответственный за то, что я сейчас так одет, находится в зале... Самая веселая пресс-конференция в моей жизни: все смеются и улыбаются! Это был практически идеальный матч. Выиграть у «Сити» непросто, но мы организованно и безопасно действовали в обороне, качественно выходя в атаку.

– Паулу, что вы готовы сделать, если «горняки» выйдут в финал?

– Вы задаете такой вопрос… Сейчас нам нужно думать о поединке с «Зарей».

– С кем вы не хотите встретиться в плей-офф Лиги чемпионов?

– Пока совершенно об этом не задумывался. Нам нужно наслаждаться моментом и отличной победой. Думаю, болельщики не только «Шахтера», но и вообще все украинцы должны гордиться триумфом украинской команды.

– Безусловно, сейчас самый счастливый Зорро на земле – вы. А в чьем исполнении он вам больше нравится: Алена Делона или Антонио Бандераса?

– Сложно ответить. Оба! Но сейчас больше нравится Зорро Паулу Фонсека.

– Гвардиола говорил, что знает, как играть против «Шахтера». Чем вы смогли удивить его?

– В первую очередь важно было лишить «Сити» определенных зон, где соперник представлял наибольшую опасность. Нам это удалось. Англичане не создавали большой остроты, что самое главное.

– «МанСити» действовал по непривычной схеме с тремя центральными защитниками. Вы учитывали это на предматчевой установке?

– В последнее время манчестерцы не так часто выступали с таким расположением. Мы старались максимально изучить «Сити», подготовиться к разным тактическим схемам, и нам удалось.

– Это лучшая пресс-конференция, на которой я была. Что происходило в раздевалке после поединка? Футболисты уже видели вас в костюме?

– Нет, я оделся здесь. Ребята в таком образе меня не видели, но очень хотели. Думаю, эта шутка будет существовать еще долго.

– Показалось, что в самом начале матча резервный арбитр держал в руках табло с цифрами 7 и 74, после чего Тайсон забегал очень быстро. Вы собирались его менять?

– В одном из эпизодов Тайсон после спринта пожаловался на резкую боль. Разумеется, мы постарались быстро подготовить замену. Когда он сигнализировал, что может продолжать, ее не провели.

– После игры вы перебросились парой слов с Хосепом Гвардиолой. О чем говорили?

– Это приватный разговор, разумеется, я ничего вам не расскажу.

– Прокомментируйте замену Марлоса. Все ли с ним в порядке?

– Да, мы просто увидели, что он устал.

– Спасибо за победу и нынешний «Шахтер». Повлияет ли выход в плей-офф Лиги чемпионов на зимние трансферные планы клуба?

– Вопрос по трансферному окну обсуждается долгое время, и выход в 1/8 финала никак на него не повлияет. В завершение я хочу посвятить эту победу нашему президенту – человеку, который верит в команду и всегда находится рядом с нами, и абсолютно всем болельщикам, пришедшим на стадион и создавшим фантастическую атмосферу. Думаю, не только фаны «Шахтера», но и все украинцы болели за нас. Они могут гордиться выступлением украинского клуба и зрелищем, которое может создаваться на наших аренах.