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Шахтер Д
2:1
Ман Сити
06.12.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Паулу ФОНСЕКА: «Это был практически идеальный матч»

«Шахтер» – «Манчестер Сити» – 2:1. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «горняков»

  • 07.12.2017 04:51
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Метки
shakhtar.com, Паулу Фонсека
© shakhtar.com, Паулу Фонсека

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека:

– Добрый вечер. Вы хотите, чтобы я говорил в маске или без нее? Хорошо. Если кто-то не знает, ответственный за то, что я сейчас так одет, находится в зале... Самая веселая пресс-конференция в моей жизни: все смеются и улыбаются! Это был практически идеальный матч. Выиграть у «Сити» непросто, но мы организованно и безопасно действовали в обороне, качественно выходя в атаку.
 
– Паулу, что вы готовы сделать, если «горняки» выйдут в финал?
– Вы задаете такой вопрос… Сейчас нам нужно думать о поединке с «Зарей».
 
– С кем вы не хотите встретиться в плей-офф Лиги чемпионов?
– Пока совершенно об этом не задумывался. Нам нужно наслаждаться моментом и отличной победой. Думаю, болельщики не только «Шахтера», но и вообще все украинцы должны гордиться триумфом украинской команды.
 
– Безусловно, сейчас самый счастливый Зорро на земле – вы. А в чьем исполнении он вам больше нравится: Алена Делона или Антонио Бандераса?
– Сложно ответить. Оба! Но сейчас больше нравится Зорро Паулу Фонсека.
 
– Гвардиола говорил, что знает, как играть против «Шахтера». Чем вы смогли удивить его?
– В первую очередь важно было лишить «Сити» определенных зон, где соперник представлял наибольшую опасность. Нам это удалось. Англичане не создавали большой остроты, что самое главное.
 
– «МанСити» действовал по непривычной схеме с тремя центральными защитниками. Вы учитывали это на предматчевой установке?
– В последнее время манчестерцы не так часто выступали с таким расположением. Мы старались максимально изучить «Сити», подготовиться к разным тактическим схемам, и нам удалось.
 
– Это лучшая пресс-конференция, на которой я была. Что происходило в раздевалке после поединка? Футболисты уже видели вас в костюме?
– Нет, я оделся здесь. Ребята в таком образе меня не видели, но очень хотели. Думаю, эта шутка будет существовать еще долго.
 
– Показалось, что в самом начале матча резервный арбитр держал в руках табло с цифрами 7 и 74, после чего Тайсон забегал очень быстро. Вы собирались его менять?
– В одном из эпизодов Тайсон после спринта пожаловался на резкую боль. Разумеется, мы постарались быстро подготовить замену. Когда он сигнализировал, что может продолжать, ее не провели.
 
– После игры вы перебросились парой слов с Хосепом Гвардиолой. О чем говорили?
– Это приватный разговор, разумеется, я ничего вам не расскажу.
 
– Прокомментируйте замену Марлоса. Все ли с ним в порядке?
– Да, мы просто увидели, что он устал.
 
– Спасибо за победу и нынешний «Шахтер». Повлияет ли выход в плей-офф Лиги чемпионов на зимние трансферные планы клуба?
– Вопрос по трансферному окну обсуждается долгое время, и выход в 1/8 финала никак на него не повлияет. В завершение я хочу посвятить эту победу нашему президенту – человеку, который верит в команду и всегда находится рядом с нами, и абсолютно всем болельщикам, пришедшим на стадион и создавшим фантастическую атмосферу. Думаю, не только фаны «Шахтера», но и все украинцы болели за нас. Они могут гордиться выступлением украинского клуба и зрелищем, которое может создаваться на наших аренах.

Источник — ФК Шахтер

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