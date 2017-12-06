Марибор — Севилья — 1:1. Видеообзор матча

1-3 , с детства за Партизан, раздавите мусорят в шубах)

Да они и раньше врагами не были.

вы слишком низкого мнения о Бешикташе. упоминали уже, что турецкая лига сейчас небедная. Ну и пов...

Тут ещё было бы уместно финансовый вопрос оценить - стоимость БМВ и ланоса, а также расход бензин...

В силу возраста начинал смотреть футбол (в 2006 году), когда Шахтер становился нашей главной сило...

Что то я не припоминаю, когда это Шахтер успел на выходить из групп??? 1/4 помню, вылет от Дортму...

Какую стадию? Еще одну группу? Это был бред. Там такое наигрывали. Помню игру Вали с МЮ, обоих ус...