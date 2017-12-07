Динамо – Партизан. Анонс

Команда Александра Хацкевича за два тура до завершения группового турнира гарантировала выход в плей-офф Лиги Европы. В Албании динамовцам нужно было набрать хотя бы одно очко, чтобы досрочно выиграть группу B, но в «перестрелке» при Шкодере успех отпраздновали хозяева. Перед заключительным матчем группы с «Партизаном» задача у «Динамо» прежняя: для того, чтобы финишировать на первом месте, нужно одно очко. Соответственно, команде Мирослава Джукича для триумфа в группе нужно в Киеве добыть победу. «Янг Бойз» и «Скендербеу» уже ни на что не претендуют и будут бороться в параллельном матче только за престиж и премиальные от УЕФА.

«Динамо» и «Партизан», помимо премиальных, будут оспаривать первое место, которое даст определенное преимущество при жеребьевке. Поскольку результат довлеть над соперниками не будет, можно предположить, что и те, и другие сыграют от атаки и матч получится как минимум не хуже того, что был в Белграде. Тогда, кто позабыл, команда Хацкевича после первого тайма проигрывала 0:2, но во втором совершила камбэк, забив три мяча.

Мирослав Джукич привез в Киев сильнейший состав, включая Эвертона и опытного Зорана Тошича. По словам наставника «Партизана», у бразильца была травма колена, но он уже полностью восстановился и готов сыграть. То же касается и Тошича, который отбыл дисквалификацию. Из-за травмы не сможет сыграть разве что сверхопытный Саша Илич – у него повреждение колена.

В целом же Джукич отметил, что доволен нынешним состоянием своей команды, и выразил надежду, что в отсутствие давления за результат его подопечные покажут интересный футбол. «Надеюсь, что завтра нас всех ожидает очень интересный матч. Нет проблем с выходом дальше, не будет большого напряжения в плане борьбы за выход. Однако первое место все равно важно, обе команды хотят выйти из группы с первого места, поэтому надеюсь увидеть завтра хорошую игру».

В свою очередь Александр Хацкевич обозначил, что подготовка к матчу с «Партизаном» у «Динамо», в связи с напряженным графиком, проходит через восстановление. Как таковых тренировок у команды нет – все внимание уделяется восстановлению после матчей. Отпускного настроения Хацкевич также у игроков не наблюдает – все, кто в строю, включая Дениса Гармаша, который накануне попал в неприятную историю, настраиваются на серьезный бой. «Каждая игра – это отдельная история. Вроде бы обе команды решили свою основную задачу, но судьба первого места не решена. Все равно матч принципиальный, думаю, и для наших соперников тоже. Мы играем дома, при своих болельщиках, поэтому будем стараться действовать активно и агрессивно».

Не обошлось без кадровых потерь. По словам Хацкевича, в этом году больше не сыграет Дьемерси Мбокани – у него повреждено колено. Также испытывает проблемы со здоровьем Домагой Вида. Хорват, который зимой на 99 процентов покинет «Динамо», не залечил мышечную травму. Но на самом матче Вида будет – в последнем домашнем матче он хочет попрощаться с болельщиками.

Сколько их соберется на НСК «Олимпийский»? На утро четверга билетов было продано немногим более 12 тысяч. Но, учитывая привычку покупать «тикеты» в последний момент, можно надеяться, что стадион будет заполнен хотя бы на треть.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Пиварич, Пантич, Хачериди, Кензера, Шепелев, Буяльский, Гармаш, Морозюк Цыганков, Жуниор Мораес.

«Партизан»: Стойкович, Тавамба, Вуличевич, Янкович, Евтович, Бильер, Милетич, Митрович, Ожегович, Пантич, Милетич.

Не сыграют: Сидорчук, Мбокани, Кравец (травмированы) – Илич (травмирован)

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7 декабря, четверг