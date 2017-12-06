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Ливерпуль
7:0
Спартак М
06.12.2017, FT

Ливерпуль — Спартак Москва — 7:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Спартак Москва»

  • 07.12.2017 08:53
  • 1623 просмотров
  • 1 комментария
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В поединке группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Спартак Москва» разгромную победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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Комментарии
    Leon Leon
    online
      Leon Leon, 07.12.2017 09:06
    +4
    Немецкое порно видел,вчера познакомился с Английским,забавно....
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