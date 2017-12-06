Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
Реал Мадрид
3:2
Боруссия Д
06.12.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд — 3:2. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Боруссия Дортмунд»

  • 07.12.2017 08:50
  • 1100 просмотров
  • 2 комментария
Метки

В поединке группового этапа Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Боруссия  Дортмунд» победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Leon Leon
    online
      Leon Leon, 07.12.2017 08:54
    0
    пипец команда с двумя очками проходит в лигу Европы,......
    Ссылка
    karaim2011
    karaim2011, 07.12.2017 09:33
    +1
    Всё по делу. По-моему Бошу пора на выход...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.