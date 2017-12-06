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Шахтер Д
2:1
Ман Сити
06.12.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер — Манчестер Сити — 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов «Шахтер» — «Манчестер Сити»

  • 07.12.2017 08:48
  • 1958 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Шахтер. «Шахтер» — «Манчестер Сити»
© ФК Шахтер. «Шахтер» — «Манчестер Сити»

В поединке группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» — «Манчестер Сити» победу одержала донецкая команда:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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