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ФОТО ДНЯ. Паулу Фонсека в маске Зорро

Тренер «Шахтера» сдержал свое обещание

  • 07.12.2017 00:34
  • 2272 просмотров
  • 8 комментария
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Twitter.com
© Twitter.com

Тренер «Шахтера» Паулу Фонсека сдержал свое слово – пришел на пресс-конференцию в маске «Зорро».

Несколько недель назад португальский наставник заявил, что если «горняки» выйдут в плей-офф ЛЧ, то он выйдет в маске на пресс-конференцию. Сказано – сделано: «Шахтер» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в 1/8 финала.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    norma_zap
    online
    norma_zap, 07.12.2017 00:36
    +26
    Пацан сказал, пацан сделал!
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    heroyam
    online
      heroyam, 07.12.2017 00:38
    +12
    лучший тренер
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    Tcezar
    online
      Tcezar, 07.12.2017 00:38
    +11
    Теперь пускай финал ЛЧ пообещает.
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    romanchik83
    online
      romanchik83, 07.12.2017 00:39
    +11
    Форнсека хороший троенер!Спасибо ЗОРРО!
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    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 07.12.2017 00:39
    +17
    Спасибо тренеру и команде.
    Ну, никак не верилось, что такой результат будет...
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    endi_vilch_95
    online
      endi_vilch_95, 07.12.2017 00:40
    +15
    Шахтер кстати сровнялся с Динамо по-количеству выходов из группы в Лиге чемпионов. Теперь у каждого по 4:

    Динамо (1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2015/2016)
    Шахтер (2010/2011, 2012/2013, 2014/2015, 2017/2018)
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    oscarneon
    online
      oscarneon, 07.12.2017 00:42
    +11
    Шахтер в хорошей форме. Отличная работа парни !! Зорро пацан. Сказал сделал
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    liverpoolfun85
    online
      liverpoolfun85, 07.12.2017 00:44
    +3
    Красава))
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