ФОТО ДНЯ. Паулу Фонсека в маске Зорро

Тренер «Шахтера» Паулу Фонсека сдержал свое слово – пришел на пресс-конференцию в маске «Зорро».
Несколько недель назад португальский наставник заявил, что если «горняки» выйдут в плей-офф ЛЧ, то он выйдет в маске на пресс-конференцию. Сказано – сделано: «Шахтер» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в 1/8 финала.
Источник — Sport.ua
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Ну, никак не верилось, что такой результат будет...
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