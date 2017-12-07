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Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер добавил 1,4 балла

Выход «горняков» в плей-офф ЛЧ существенно добавил баллов в копилку Украины

  • 07.12.2017 00:09
  • 4457 просмотров
  • 6 комментария
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Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер добавил 1,4 балла

Победа «Шахтера» над «Манчестер Сити» добавила в копилку Украины сразу 7 очков или 1,4 балла! Сама победа оценена в 2 очка, а еще 5 баллов «горняки» заработали за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Таким образом, на счету Украины в этом сезоне 6,6 балла, что является восьмым рейтингом в Европе в нынешнем сезоне.

# Страна 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Рейт. Ком.
1 Испания 23.000 20.214 23.928 20.142 12.857 100.141 7/7
2 Англия 16.785 13.571 14.250 14.928 15.214 74.748 7/7
3 Италия 14.166 19.000 11.500 14.250 12.166 71.082 6/6
4 Германия 14.714 15.857 16.428 14.571 6.428 67.998 6/7
5 Франция 8.500 10.916 11.083 14.416 8.166 53.081 4/6
6 Россия 10.416 9.666 11.500 9.200 8.600 49.382 4/5
7 Португалия 9.916 9.083 10.500 8.083 7.666 45.248 4/6
8 УКРАИНА 7.833 10.000 9.800 5.500 6.600 39.733 3/5
9 Бельгия 6.400 9.600 7.400 12.500 2.200 38.100 1/5
10 Турция 6.700 6.000 6.600 9.700 6.200 35.200 3/5
11 Австрия 7.800 4.125 3.800 7.375 6.250 29.350 2/4
12 Голландия 5.916 6.083 5.750 9.100 2.500 29.349 1/5
13 Швейцария 7.200 6.900 5.300 4.300 5.300 29.000 3/5
14 Чехия 8.000 3.875 7.300 5.500 4.100 28.775 3/5
15 Греция 6.100 6.200 5.400 5.800 4.500 28.000 1/5
16 Хорватия 4.375 6.875 4.500 5.125 4.625 25.500 1/4
17 Дания 3.800 2.900 5.500 8.500 4.750 25.450 1/4
18 Кипр 2.750 3.300 3.000 5.500 7.000 21.550 1/4
19 Израиль 5.750 1.375 2.250 6.750 5.125 21.250 2/4
20 Польша 3.125 4.750 5.500 3.875 2.875 20.125 4
21 Румыния 6.875 5.125 2.250 3.300 2.500 20.050 1/5
22 Швеция 3.200 3.900 4.750 2.750 4.625 19.225 1/4
23 Азербайджан 2.500 3.625 4.375 4.250 4.375 19.125 4
24 Болгария 5.625 4.250 1.000 4.250 3.750 18.875 1/4
25 Беларусь 1.750 5.500 5.125 3.000 3.250 18.625 1/4
26 Шотландия 3.250 4.000 3.000 4.375 3.500 18.125 1/4
27 Сербия 2.500 2.750 4.250 2.875 5.375 17.750 2/4
28 Казахстан 3.125 3.375 4.625 2.750 3.500 17.375 1/4
29 Норвегия 2.600 2.200 7.250 1.375 3.750 17.175 1/4
30 Словения 2.625 4.000 1.000 2.250 4.625 14.500 4
31 Лихтенштейн 1.000 2.500 5.000 2.500 2.000 13.000 1
32 Словакия 1.625 2.750 3.750 2.125 1.875 12.125 4
33 Молдова 3.375 1.750 1.250 0.875 2.750 10.000 1/4
34 Албания 2.000 0.875 2.125 0.875 2.625 8.500 1/4
35 Исландия 2.500 2.500 1.125 1.000 1.125 8.250 4
36 Венгрия 0.875 2.125 1.625 1.875 1.625 8.125 4
37 Македония 0.500 1.125 1.500 1.250 2.875 7.250 1/4
38 Финляндия 0.500 2.400 1.000 1.750 1.250 6.900 4
39 Ирландия 0.250 2.000 0.700 2.625 1.125 6.700 4
40 Босния и Герцеговина 1.500 1.750 1.500 0.500 1.375 6.625 4
41 Латвия 1.625 0.250 1.625 1.375 0.750 5.625 4
42 Эстония 1.000 1.500 1.000 1.375 0.625 5.500 4
43 Литва 1.250 0.500 0.750 0.500 2.375 5.375 4
44 Черногория 1.250 0.750 1.000 0.875 1.125 5.000 4
45 Грузия 1.875 1.250 0.625 1.125 0.125 5.000 4
46 Армения 1.125 0.375 1.625 1.125 0.625 4.875 4
47 Мальта 0.875 0.125 0.875 1.250 1.375 4.500 4
48 Люксембург 1.500 0.500 0.750 0.750 0.875 4.375 4
49 Северная Ирландия 0.875 1.375 0.750 0.500 0.750 4.250 4
50 Уэльс 0.750 0.125 1.500 1.000 0.500 3.875 4
51 Фарерские Острова 0.875 1.375 0.375 0.375 0.750 3.750 4
52 Gibraltar 0.000 0.250 0.750 1.500 0.500 3.000 3
53 Андорра 0.333 0.500 0.166 0.166 0.166 1.331 3
54 Сан-Марино 0.333 0.000 0.000 0.000 0.166 0.499 3
55 Kosovo 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 07.12.2017 00:23
    +6
    Бельгія 2.20 і думаю на цьому фініш.....А нам би до 10.000 дойти, Туреччина піджимає.
    Ссылка
    Сергей Харченко
    online
      Сергей Харченко, 07.12.2017 00:29
    0
    лацио может завтра слить, но нашим в любом случае надо набирать побольше, потому как такой шары как в этом сезоне (слёты в квалифае топов Бельгии и Турции) уже не будет
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    mehanik36
    online
      mehanik36, 07.12.2017 00:36
    +1
    "Шахта" 7 балов в копилку - достойно уважения! Трудно не признать - лучшая команда Украины за последнее десятилетие. И, наверное. самый сильный вклад в это сделал человек, присудствующий на трибуне - Мистер! И нодо это признать!
    А слова Фонсеки вообще жесть:"Украинцы болели за украинскую команду, так что посвящаю им эту победу тоже."
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    eugene9191
    online
      eugene9191, 07.12.2017 00:38
    +1
    Больше чем немцы заработали мы!
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    orl405
      orl405, 07.12.2017 00:45
    0
    Да, видать Рашкин кот мы не догоним, а жаль....
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 07.12.2017 01:05
    0
    mehanik36, 07.12.2017 00:36
    "Шахта" 7 балов в копилку - достойно уважения! Трудно не признать - лучшая команда Украины за последнее десятилетие. И, наверное. самый сильный вклад в это сделал человек, присудствующий на трибуне - Мистер! И нодо это признать!
    А слова Фонсеки вообще жесть:"Украинцы болели за украинскую команду, так что посвящаю им эту победу тоже."
    Ну бали Динамо за вихід в плей-офф ЛЧ також не згоріли,але koordon мені розказував, що Динамо набирало очки тільки через бонус,який дають за вихід в плей-офф ЛЧ.
    ДК і ШД набирають балів майже рівну кількість. Просто хтось живе подвійними стандартами, ось і все.
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