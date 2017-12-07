Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер добавил 1,4 балла

Победа «Шахтера» над «Манчестер Сити» добавила в копилку Украины сразу 7 очков или 1,4 балла! Сама победа оценена в 2 очка, а еще 5 баллов «горняки» заработали за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Таким образом, на счету Украины в этом сезоне 6,6 балла, что является восьмым рейтингом в Европе в нынешнем сезоне.