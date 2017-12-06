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Наполи под занавес проиграл Фейеноорду

Команда Сарри отправляется в Лигу Европы

  • 06.12.2017 23:49
  • 1993 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images
© Getty Images

«Фейеноорд» – «Наполи» - 2:1
Голы:  0:1 – 2 Зелиньски,  1:1 – 33 Йоргенсен,  2:1 – 90 Сен-Жюст.

«Фейеноорд» – Вермеер, ван Бек, Маласиа, Ниукоп (Сен-Жюст, 76), Триндаде, Торнстра, Тапия, Бергейс (Ларссон, 72), Амрабат, Боэтиюс, Йоргенсен.
«Наполи» – Рейна, Альбиоль, Маджо (Мариу Руй, 64), Хюсай, Кулибали, Гамшик, Диавара, Зелиньски, Аллан (Рог, 60), Кальехон (Уна, 74), Мертенс.

Предупреждения: Триндаде (28), Мертенс (79), Сен-Жюст (81).
Удаление: Триндаде (83).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 06.12.2017 23:53
    +14
    Наполи просто
    Выйти из группы они собрались
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    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 07.12.2017 00:29
    -1
    Ну понятное дело, после первого тайма 2-0 в пользу ШД. Это не мотивированому МС во втором тайме надо было 3 забить и не пропускать больше... так ,что Наполи наверное особо то и не верило в чудо.
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    mxsl99
    online
      mxsl99, 07.12.2017 00:40
    +2
    KIEWADIM, 07.12.2017 00:29
    Ну понятное дело, после первого тайма 2-0 в пользу ШД. Это не мотивированому МС во втором тайме надо было 3 забить и не пропускать больше... так ,что Наполи наверное особо то и не верило в чудо.

    З боку тренера було б нерозумно казати гравцям рахунок паралельної гри під час перерви. Спочатку виграй -- а потім дивись на паралельну гру.
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