Наполи под занавес проиграл Фейеноорду

«Фейеноорд» – «Наполи» - 2:1
Голы: 0:1 – 2 Зелиньски, 1:1 – 33 Йоргенсен, 2:1 – 90 Сен-Жюст.
«Фейеноорд» – Вермеер, ван Бек, Маласиа, Ниукоп (Сен-Жюст, 76), Триндаде, Торнстра, Тапия, Бергейс (Ларссон, 72), Амрабат, Боэтиюс, Йоргенсен.
«Наполи» – Рейна, Альбиоль, Маджо (Мариу Руй, 64), Хюсай, Кулибали, Гамшик, Диавара, Зелиньски, Аллан (Рог, 60), Кальехон (Уна, 74), Мертенс.
Предупреждения: Триндаде (28), Мертенс (79), Сен-Жюст (81).
Удаление: Триндаде (83).
Источник — Sport.ua
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Выйти из группы они собрались
З боку тренера було б нерозумно казати гравцям рахунок паралельної гри під час перерви. Спочатку виграй -- а потім дивись на паралельну гру.
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