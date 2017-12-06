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Возможные соперники Шахтера: от Барселоны до Бешикташа

Определился круг потенциальных соперников «Шахтера» по плей-офф Лиги чемпионов

  • 06.12.2017 23:48
  • 7016 просмотров
  • 26 комментария
Метки
Возможные соперники Шахтера: от Барселоны до Бешикташа
После победы над «Манчестер Сити» «Шахтер» занял второе место на групповом этапе Лиги чемпионов и вышел в плей-офф.
 
При жеребьевке «горняки» будут не сеяным клубом, поэтому круг потенциальных соперников выглядит так:
 
«Пари Сен-Жермен», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Бешикташ».
 
Жеребьевка состоится 11 декабря.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Олег Семенович
    online
      Олег Семенович, 07.12.2017 00:26
    -3
    от любого вылетят, так уж лучше барса!!!
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    Александр Королюк
    online
      Александр Королюк, 07.12.2017 00:34
    0
    Из всех, только Бешикташ относительно проходимый. Остальные же гранды в своих чемпионатах и набрали очень хорошую форму.
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    Ihor8
    online
      Ihor8, 07.12.2017 00:40
    0
    Тотенхем было б неплохо или МЮ
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    orl405
    online
      orl405, 07.12.2017 00:42
    +1
    К бабке не ходи, Бешикташ наш!
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    teammate
    online
    teammate, 07.12.2017 00:58
    0
    Наилучшие варианты как по мне - Бешик, Рома. Худшие - Псж, Барса.
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    lgpaladin
    online
      lgpaladin, 07.12.2017 00:59
    0
    вообще-то нам нужен соперник с паузой в чемпионате
    это наша главная проблема
    сейчас даже не сориентируюсь есть ли здесь такой
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