Возможные соперники Шахтера: от Барселоны до Бешикташа

Алиев снова в рост пошел!Какой успех ,снова стал профессиональным игроком!

Ну бали Динамо за вихід в плей-офф ЛЧ також не згоріли,але koordon мені розказував, що Динамо наб...

писали тут про Неймара давече, а рекорд в итоге побил как-раз Кристина)

----Да ему от этой боли только в кайф,ты думаешь почему он всем предлагает вазелин.Опыт -есть опы...

Какой же ти жалкий в своих потугах!На поле против Шахтера было приблизительно полмиллиарда доллар...

Борусію ? Ту яка разом з кипрським Апоелем аж по два очка в групі здобули?