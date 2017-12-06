Возможные соперники Шахтера: от Барселоны до Бешикташа

После победы над «Манчестер Сити» «Шахтер» занял второе место на групповом этапе Лиги чемпионов и вышел в плей-офф.
При жеребьевке «горняки» будут не сеяным клубом, поэтому круг потенциальных соперников выглядит так:
«Пари Сен-Жермен», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Бешикташ».
Жеребьевка состоится 11 декабря.
Источник — Sport.ua
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