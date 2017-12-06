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Тоттенхэм обыграл АПОЕЛ и выиграл группу H

«Боруссия» проиграла «Реалу» и вышла в ЛЕ, Ярмоленко сыграл несколько минут

  • 06.12.2017 23:35
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Getty Images
© Getty Images

«Реал Мадрид» – «Боруссия» Д - 3:2
Голы:  1:0 – 8 Майораль,  2:0 – 12 Роналду,  2:1 – 43 Обамеянг,  2:2 – 48 Обамеянг,  3:2 – 81 Васкес.

«Реал Мадрид» – Навас, Варан (Асенсио, 38), Тео, Начо, Рамос, Ковачич (Себальос, 58), Каземиро, Иско (Льоренте, 69), Васкес, Роналду, Майораль.
«Боруссия» Д – Бюрки, Суботич, Шмельцер, Геррейру, Папастатопулос, Пулишич, Шахин (Вайгль, 65), Кагава (Ярмоленко, 90), Дауд, Бартра (Топрак, 80), Обамеянг.

Предупреждение: Бартра (16).

«Тоттенхэм» – АПОЭЛ - 3:0
Голы:  1:0 – 20 Льоренте,  2:0 – 37 Сон Хын Мин,  3:0 – 80 Нкуду.

«Тоттенхэм» – Ворм, Фойт, Санчес, Орье, Роуз (Уокер-Питерс, 70), Алли (Стерлинг, 88), Сиссоко, Уинкс, Нкуду, Льоренте, Сон Хын Мин (Дембеле, 65).
АПОЭЛ – Перес, Вурос, Руэда, Лаго, Карлао, Алонефтис (де Камарго, 75), Захид, Винисиус (Шаллаи, 46), Нуну Мораиш, Эбесилио, Поте (Антониу, 81).

Предупреждения: Орье (64), Роуз (67), Шаллаи (68), Руэда (83).

Источник — Sport.ua

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