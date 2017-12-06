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Группа G. Порту разгромил Монако и пробился в плей-офф Лиги чемпионов

«Лейпциг» продолжит выступления в Лиге Европы

  • 06.12.2017 23:35
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Getty Images
© Getty Images

«РБ Лейпциг» – «Бешикташ» - 1:2
Голы:  0:1 – 10, пенальти Негредо,  1:1 – 87 Кейта,  1:2 – 90 Талиска.

«РБ Лейпциг» – Гулачи, Орбан (Комппер, 71), Хальстенберг (Бернардо, 66), Клостерманн, Кампль (Кайзер, 74), Демме, Кейта, Ильзанкер, Брума, Вернер, Огюстен.
«Бешикташ» – Зенгин, Тошич, Митрович, Эркин, Медель, Озъякуп, Уйсал (Адриано, 51), Ленс, Талиска, Пектемек (Чинар, 69), Негредо (Тосун, 80).

Предупреждения: Ильзанкер (54), Адриано (75), Ленс (79), Озъякуп (83), Талиска (90).
Удаление: Ильзанкер (82).

«Порту» – «Монако» - 5:2
Голы:  1:0 – 9 Абубакар,  2:0 – 33 Абубакар,  3:0 – 45 Браими,  3:1 – 61, пенальти Глик,  4:1 – 65 Теллес,  4:2 – 78 Фалькао,  5:2 – 88 Соарес.

«Порту» – Жозе Са, Фелипе, Теллес, Рикарду Перейра, Маркано, Андре Андре (Рейес, 42), Данилу Перейра, Марега (Корона, 67), Эррера, Браими, Абубакар (Соарес, 75).
«Монако» – Бенальо, Жемерсон, Глик, Туре, Конголо, Лопеш, Ндорам, Геззаль, Мейте (Моутинью, 66), Диакаби (Кейта, 72), Каррильо (Фалькао, 66).

Предупреждение: Андре Андре (7).
Удаления: Геззаль (38), Фелипе (38).

Источник — Sport.ua

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