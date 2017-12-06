Группа Е. Ливерпуль уничтожил Спартак, Севилья стала второй

«Ливерпуль» – «Спартак» - 7:0
Голы: 1:0 – 4, пенальти Коутиньо, 2:0 – 15 Коутиньо, 3:0 – 18 Фирмино, 4:0 – 47 Мане, 5:0 – 50 Коутиньо, 6:0 – 76 Мане, 7:0 – 86 Салах.
«Ливерпуль» – Кариус, Клаван, Морено (Милнер, 45), Гомес, Ловрен (Александер-Арнолд, 60), Фирмино (Старридж, 72), Вейналдум, Салах, Коутиньо, Мане, Джан.
«Спартак» – Селихов, Ташчи, Джикия (Пашалич, 60), Ещенко, Боккетти, Зобнин, Фернандо, Глушаков, Промес (Самедов, 75), Луис Адриано, Зе Луиш (Мельгарехо, 51).
Предупреждения: Джикия (4), Джан (6), Фернандо (62).
«Марибор» – «Севилья» - 1:1
Голы: 1:0 – 10 Таварес, 1:1 – 75 Гансо.
«Марибор» – Ханданович, Шулер, Вилер, Милец, Биллонг, Кабха, Врховец, Байде, Пихлер (Вршич, 79), Бохар (Хотич, 90), Таварес.
«Севилья» – Рико, Кьер, Эскудеро, Меркадо (Навас, 69), Лангле, Банега, Писарро, Сарабия, Крон-Дели (Гансо, 59), Корреа, Бен-Йеддер (Муриэль, 76).
Предупреждения: Пихлер (35), Бохар (50), Милец (77).
Источник — Sport.ua
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А комментатор на Матч тв сказал,что их сломал первый пенальти,а до этого Спартак контролировал игру
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А комментатор на Матч тв сказал,что их сломал первый пенальти,а до этого Спартак контролировал игру
Орали что левый Двумя руками завалил
Ну как не крути,а до четвёртой минуты контролировали игру
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