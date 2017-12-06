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Группа Е. Ливерпуль уничтожил Спартак, Севилья стала второй

«Марибор» упустил победу над испанцами

  • 06.12.2017 23:36
  • 2649 просмотров
  • 28 комментария
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Getty Images
© Getty Images

«Ливерпуль» – «Спартак» - 7:0
Голы:  1:0 – 4, пенальти Коутиньо,  2:0 – 15 Коутиньо,  3:0 – 18 Фирмино,  4:0 – 47 Мане,  5:0 – 50 Коутиньо,  6:0 – 76 Мане,  7:0 – 86 Салах.

«Ливерпуль» – Кариус, Клаван, Морено (Милнер, 45), Гомес, Ловрен (Александер-Арнолд, 60), Фирмино (Старридж, 72), Вейналдум, Салах, Коутиньо, Мане, Джан.
«Спартак» – Селихов, Ташчи, Джикия (Пашалич, 60), Ещенко, Боккетти, Зобнин, Фернандо, Глушаков, Промес (Самедов, 75), Луис Адриано, Зе Луиш (Мельгарехо, 51).

Предупреждения: Джикия (4), Джан (6), Фернандо (62).

«Марибор» – «Севилья» - 1:1
Голы:  1:0 – 10 Таварес,  1:1 – 75 Гансо.

«Марибор» – Ханданович, Шулер, Вилер, Милец, Биллонг, Кабха, Врховец, Байде, Пихлер (Вршич, 79), Бохар (Хотич, 90), Таварес.
«Севилья» – Рико, Кьер, Эскудеро, Меркадо (Навас, 69), Лангле, Банега, Писарро, Сарабия, Крон-Дели (Гансо, 59), Корреа, Бен-Йеддер (Муриэль, 76).

Предупреждения: Пихлер (35), Бохар (50), Милец (77).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    serge1234
    online
      serge1234, 07.12.2017 00:13
    +2
    Посмотрел видеообзор. Оборжался. Защиты ноль, как фишки оббегают. Только воротник мечется как белка в колесе.
    Ссылка
    krotus
    online
      krotus, 07.12.2017 00:18
    +5
    Вот что не говорите, а я всегда болею за Спартак! Самая лучшая команда в раиссе! ТО Динамо сольют 2 раза по 4:1, то Луческу в отставку отправят, то цска опустят, то В ЛЧ рекорд поставят (кстати, кто там больше всех в групповом этапе ЛЧ пропускал?)
    Ссылка
    iniesta73
    online
      iniesta73, 07.12.2017 00:18
    +5
    serge1234, 07.12.2017 00:13
    Посмотрел видеообзор. Оборжался. Защиты ноль, как фишки оббегают. Только воротник мечется как белка в колесе.
    А комментатор на Матч тв сказал,что их сломал первый пенальти,а до этого Спартак контролировал игру
    Ссылка
    serge1234
    online
      serge1234, 07.12.2017 00:20
    +1
    iniesta73, 07.12.2017 00:18

    А комментатор на Матч тв сказал,что их сломал первый пенальти,а до этого Спартак контролировал игру
    Орали что левый Двумя руками завалил
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    krotus
    online
      krotus, 07.12.2017 00:21
    +1
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    Ссылка
    iniesta73
    online
      iniesta73, 07.12.2017 00:27
    +3
    serge1234, 07.12.2017 00:20
    iniesta73, 07.12.2017 00:18
    А комментатор на Матч тв сказал,что их сломал первый пенальти,а до этого Спартак контролировал игру

    Орали что левый Двумя руками завалил
    Ну как не крути,а до четвёртой минуты контролировали игру
    Ссылка
    serge1234
    online
      serge1234, 07.12.2017 00:31
    +3
    iniesta73, 07.12.2017 00:27

    Ну как не крути,а до четвёртой минуты контролировали игру
    Посмотрел ватную нарезку. Пару голов даже пропустили, показав при этом пару корявых навесов Шпартака
    Ссылка
    scorpio16
      scorpio16, 07.12.2017 00:51
    +1
    Смотрел Шахту и паралельно табло всех матчей в телефоне по whoscored , Ливер 3:0 , ну думаю все ясно Ливер и Севилья выходят , а потом какое мое удивление было когда видеообзор по Футбол 1 посмотрел ... Это не уничтожили , это знатно так чпокнули и не заметили )))
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