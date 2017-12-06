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Шахтер Д
2:1
Ман Сити
06.12.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер обыграл Манчестер Сити и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Подопечные Паулу Фонсеки эффектной победой завершили групповой турнир

  • 06.12.2017 23:38
  • 9472 просмотров
  • 129 комментария
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Getty Images
© Getty Images

Лидер Английской Премьер-лиги приехал в Харьков на заключительный поединок группового турнира Лиги чемпионов в статусе участника плей-офф Лиги чемпионов. Нужно полагать, для «Манчестер Сити» куда большее значение имеет противостояние в дерби с «Юнайтед», которое состоится в будущий уик-энд, чем сегодняшняя встреча на ОСК «Металлист». Тем не менее, на матч против «Шахтера» тренерский штаб Хосепа Гвардиолы привез всех основных футболистов английского гранда за исключением Давида Сильвы и Кевина де Брюйне. То обстоятельство, что «горожане» прибыли на Слобожанщину за два дня до поединка, также говорило о серьезности намерений англичан.

Возможный недонастрой и ротация состава соперником ни в коей мере не должны были расхолодить футболистов донецкой команды. Ведь амбициозные резервисты зачастую бывают намного опаснее признанных мастеров. «Шахтер» в текущей Лиге чемпионов продемонстрировал свою способность играть на равных с грандами и за два тура до окончания группового турнира оказался в шаге от путевки в плей-офф. В Неаполе «горнякам» этот шаг сделать не удалось, но судьба второго места группы F все еще оставалась в руках, ногах и головах подопечных Паулу Фонсеки.

В стартовом составе «горожан» нашлось место 20-летнему Тосину Адарабиойо и 17-летнему Филу Фодену, которых в матчах за основу «Сити» можно увидеть очень нечасто. Оба футболиста расположились в обороне команды Гвардиолы – в центре (Адарабиойо) и на левом фланге (Фоден). «Шахтер» же выставил на поединок привычный состав. Хорошей новостью стало присутствие в нем Ярослава Ракицкого, участие которого в сегодняшнем противостоянии было под вопросом, а также восстановившегося после травмы Богдана Бутко.

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Уже на 3-й минуте встречи на хорошей позиции перед штрафной гостей оказался Тайсон, но удар у бразильца не получился. Подопечные Гвардиолы попытались сразу завладеть территорией, подолгу разыгрывая мяч. «Горняки», в свою очередь, использовали быстрый переход от обороны к атаке и не задерживались надолго в центре поля. Острый выпад «оранжево-черным» удался на 7-й минуте: Степаненко слева ворвался в штрафную и протолкнул мяч на Феррейру, удар которого заблокировали.

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Затяжные атаки плодов гостям особо не приносили, а вот каждый быстрый ответ «горняков» таил в себе угрозу. Очередная контратака завершилась передачей Марлоса на Бернарда и блестящим ударом бразильца из левого угла штрафной в дальнюю «девятку» - 1:0. Сразу после этого Бернард мог оформить дубль, но метров с десяти не сумел пробить Эдерсона. Впрочем, неудачно складывающаяся игра внесла нервозность в действия «горожан», и голкипер допустил ошибку. После длинной передачи Марлоса к штрафной «Сити» Эдерсон на выходе промахнулся по мячу, а Исмаили точным ударом удвоил преимущество «горняков». Единственную голевую возможность у ворот «Шахтера» в концовке первого тайма упустил Габриэль Жезус, который не сумел реализовать выход один на один с Пятовым.

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С началом второй половины встречи подопечные Гвардиолы прогнозируемо побежали в атаку, и уже на 46-й минуте Леруа Сане пробил по воротам из пределов штрафной (Пятов сыграл уверенно). «Горняки» закрываться не стали и продолжили тревожить оборону гостей острыми контрвыпадами.

Время шло, а футболисты «Шахтера» уверенно справлялись с хаотичными наскоками «Манчестера». Для усиления атаки тренерский штаб Гвардиолы пустил в бой 18-летнего Браима Диаса и свою главную звезду Серхио Агуэро. И надо признать, эти ходы значительно оживили конструктивную игру «горожан». Особенно преуспел в созидании юный Диас. Именно после прострела последнего мяч в ворота едва не переправил Жезус: «Шахтер» подстраховала штанга.

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Концовка поединка проходила при тотальном преимуществе «Манчестера». «Горняки» уже не помышляли о контратаках, а Паулу Фонсека на последние минуты выпустил Давида Хочолаву вместо Факундо Феррейры. Штурм «горожан» дал результат на 2-й компенсированной минуте, когда Бутко в штрафной сбил Жезуса. Пенальти точным ударом реализовал Агуэро, но на большее времени у «Сити» уже не было.

«Шахтер» продемонстрировал блестящую игру, одержал непростую победу и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Заслуженно вышел! Поздравляем!

Фото - Getty Images

«Шахтер» - «Манчестер Сити» - 2:1 (2:0)

Бернард, 26, Исмаили, 32 - Кун Агуэро, 90+2 (с пенальти)

«Шахтер»: Андрей Пятов, Богдан Бутко, Факундо Феррейра (Давид Хочолава, 89), Иван Ордец, Исмаили (Марсио Азеведо, 64), Ярослав Ракицкий, Бернард, Ромеро Марлос (Виктор Коваленко, 82), Тайсон, Тарас Степаненко, Фред

«Манчестер Сити»: Эдерсон де Мораес, Данило Да Сильва, Тосин Адарабиойо, Элиаквим Мангаля, Бернарду Силва, Леруа Сане (Браим Диас, 62), Илкай Гюндоган, Фил Фоден, Яя Туре, Габриэль Жезус, Фернандиньо (Кун Агуэро, 70)

Ярослав Ракицкий, 54. - Данило Да Сильва, 22. Илкай Гюндоган, 57.

Арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)

Удары (в створ): 11 (6) - 7 (2)
Угловые: 2 - 6
Оффсайды: 0 - 2

Стадион: ОСК «Металлист» (Харьков, Украина)

ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Автор — Макар Гнедаш, Sport.ua

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 07.12.2017 00:50
    -2
    korrdon, 07.12.2017 00:19

    Согласен. Никто из них даже в дубль Шкендербеу не пробился бы
    Ну а в Фк.Александрії вони взагалі напевно і в заявку на матч не попадуть?
    Ссылка
    BBB
    online
      BBB, 07.12.2017 00:51
    +3
    fairplay, 06.12.2017 23:53
    Юрий Алпатов, 06.12.2017 23:47
    Не знаю почему но я рад. Нормальные болелы Дк рады еще потому что очелу свинную так разорвали ой ой ой)))

    Ждем Динамо - Спартак в ЛЕ )
    А я би хотів побачити пару Динамо-Наполі,на радість київським уболівальникам!
    Ссылка
    Alexandr Yago
    online
      Alexandr Yago, 07.12.2017 00:52
    +1
    Молодцы, что выиграли. Но тенденция осталась та же - в первом тайме играем, во втором - валидолим в полный рост.
    Это сильно напрягает - что будет весной после перерыва....
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 07.12.2017 00:53
    -3
    BBB, 07.12.2017 00:51

    А я би хотів побачити пару Динамо-Наполі,на радість київським уболівальникам!
    Краще уже Боруссію.
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
      I_LOVE_UKRAINE, 07.12.2017 00:55
    +2
    Шахтар і вболівальників з Перемогою!

    Ще перед грою з Наполі покладав надію саме на цей матч, бо знав, що у МС за пару днів дербі з МЮ. Склад у МС може й не основний, але від того не менш небезпечний, що і було поітно по грі. Гірники зіграли добре, хоча мали б забивати третій і заспокоювати гру.
    Працювати є над чим, деякі обрзки біля штрафної могли призвести деіька разів до взяття воріт. Богдан Бутко, то все ж не Срна, можливо досвід прийде с часом. Гра була напружена і цікава. Вітання зі Львова

    Тепер би ще підфартило в жеребкуванні... але це вже зовсім інша історія
    Ссылка
    k_sarioglo@i.ua
    online
      k_sarioglo@i.ua, 07.12.2017 00:56
    +2
    Cortazar, 07.12.2017 00:43
    Смотрим состав МС на выходных и тихо смеемся! Кого обыграли-то?!
    Ага. А теперь сравни стоимость этого состава МанСити и состава Шахтера. И признайся сам себе-если бы это Динамо, а не Шахтер обыграло МанСити в таком составе ты бы писал про слабый состав или кричал бы "ура великому Динамо!". Ответ: второе. Так почему к Шахтеру должен быть другой подход?
    Так что исчезни и не истекай желчью что это Шахтер а не Динамо выходит из такой группы да еще с 12-ю очками и впереди вице-чемпионов Италии и чемпиона Голландии.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN (Ужгород)
    online
      ZAKARPATFAN (Ужгород), 07.12.2017 00:58
    +2
    Vitalik Shevchenko, 07.12.2017 00:53
    BBB, 07.12.2017 00:51
    А я би хотів побачити пару Динамо-Наполі,на радість київським уболівальникам!

    Краще уже Боруссію.

    Борусію ? Ту яка разом з кипрським Апоелем аж по два очка в групі здобули?
    Ссылка
    BBB
    online
      BBB, 07.12.2017 01:00
    +1
    Cortazar, 07.12.2017 00:13
    Эдерсон де Мораес, Данило Да Сильва, Тосин Адарабиойо, Элиаквим Мангаля, (Браим Диас, 62), Илкай Гюндоган, Фил Фоден, Яя Туре...
    _______________________________________________________________________Это точно был МС? Не узнаю! Какой-то сброд пионеров и пенсионеров, на который без жалости нельзя было смотреть!
    Какой же ти жалкий в своих потугах!На поле против Шахтера было приблизительно полмиллиарда долларов, и это твои проблемы что ты их считаешь жалким сбродом.Значит ты так разбираешься в футболе!
    Ссылка
    mtitan72
    online
      mtitan72, 07.12.2017 01:00
    +1
    lliarit, 07.12.2017 00:36
    Cortazar, 07.12.2017 00:27
    Угольные Херои! Срочно представить к пластиковым наградам!

    Бедняга, как же тебе больно.
    ----Да ему от этой боли только в кайф,ты думаешь почему он всем предлагает вазелин.Опыт -есть опыт.У него этого не отнять.Сейчас ему нужна только ЗВЕЗДОЧКА,на крайняк клизма!!!
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