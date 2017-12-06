Шахтер обыграл Манчестер Сити и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Лидер Английской Премьер-лиги приехал в Харьков на заключительный поединок группового турнира Лиги чемпионов в статусе участника плей-офф Лиги чемпионов. Нужно полагать, для «Манчестер Сити» куда большее значение имеет противостояние в дерби с «Юнайтед», которое состоится в будущий уик-энд, чем сегодняшняя встреча на ОСК «Металлист». Тем не менее, на матч против «Шахтера» тренерский штаб Хосепа Гвардиолы привез всех основных футболистов английского гранда за исключением Давида Сильвы и Кевина де Брюйне. То обстоятельство, что «горожане» прибыли на Слобожанщину за два дня до поединка, также говорило о серьезности намерений англичан.



Возможный недонастрой и ротация состава соперником ни в коей мере не должны были расхолодить футболистов донецкой команды. Ведь амбициозные резервисты зачастую бывают намного опаснее признанных мастеров. «Шахтер» в текущей Лиге чемпионов продемонстрировал свою способность играть на равных с грандами и за два тура до окончания группового турнира оказался в шаге от путевки в плей-офф. В Неаполе «горнякам» этот шаг сделать не удалось, но судьба второго места группы F все еще оставалась в руках, ногах и головах подопечных Паулу Фонсеки.



В стартовом составе «горожан» нашлось место 20-летнему Тосину Адарабиойо и 17-летнему Филу Фодену, которых в матчах за основу «Сити» можно увидеть очень нечасто. Оба футболиста расположились в обороне команды Гвардиолы – в центре (Адарабиойо) и на левом фланге (Фоден). «Шахтер» же выставил на поединок привычный состав. Хорошей новостью стало присутствие в нем Ярослава Ракицкого, участие которого в сегодняшнем противостоянии было под вопросом, а также восстановившегося после травмы Богдана Бутко.







Уже на 3-й минуте встречи на хорошей позиции перед штрафной гостей оказался Тайсон, но удар у бразильца не получился. Подопечные Гвардиолы попытались сразу завладеть территорией, подолгу разыгрывая мяч. «Горняки», в свою очередь, использовали быстрый переход от обороны к атаке и не задерживались надолго в центре поля. Острый выпад «оранжево-черным» удался на 7-й минуте: Степаненко слева ворвался в штрафную и протолкнул мяч на Феррейру, удар которого заблокировали.







Затяжные атаки плодов гостям особо не приносили, а вот каждый быстрый ответ «горняков» таил в себе угрозу. Очередная контратака завершилась передачей Марлоса на Бернарда и блестящим ударом бразильца из левого угла штрафной в дальнюю «девятку» - 1:0. Сразу после этого Бернард мог оформить дубль, но метров с десяти не сумел пробить Эдерсона. Впрочем, неудачно складывающаяся игра внесла нервозность в действия «горожан», и голкипер допустил ошибку. После длинной передачи Марлоса к штрафной «Сити» Эдерсон на выходе промахнулся по мячу, а Исмаили точным ударом удвоил преимущество «горняков». Единственную голевую возможность у ворот «Шахтера» в концовке первого тайма упустил Габриэль Жезус, который не сумел реализовать выход один на один с Пятовым.







С началом второй половины встречи подопечные Гвардиолы прогнозируемо побежали в атаку, и уже на 46-й минуте Леруа Сане пробил по воротам из пределов штрафной (Пятов сыграл уверенно). «Горняки» закрываться не стали и продолжили тревожить оборону гостей острыми контрвыпадами.



Время шло, а футболисты «Шахтера» уверенно справлялись с хаотичными наскоками «Манчестера». Для усиления атаки тренерский штаб Гвардиолы пустил в бой 18-летнего Браима Диаса и свою главную звезду Серхио Агуэро. И надо признать, эти ходы значительно оживили конструктивную игру «горожан». Особенно преуспел в созидании юный Диас. Именно после прострела последнего мяч в ворота едва не переправил Жезус: «Шахтер» подстраховала штанга.







Концовка поединка проходила при тотальном преимуществе «Манчестера». «Горняки» уже не помышляли о контратаках, а Паулу Фонсека на последние минуты выпустил Давида Хочолаву вместо Факундо Феррейры. Штурм «горожан» дал результат на 2-й компенсированной минуте, когда Бутко в штрафной сбил Жезуса. Пенальти точным ударом реализовал Агуэро, но на большее времени у «Сити» уже не было.



«Шахтер» продемонстрировал блестящую игру, одержал непростую победу и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Заслуженно вышел! Поздравляем!



Фото - Getty Images



«Шахтер» - «Манчестер Сити» - 2:1 (2:0)

Бернард, 26, Исмаили, 32 - Кун Агуэро, 90+2 (с пенальти)

«Шахтер»: Андрей Пятов, Богдан Бутко, Факундо Феррейра (Давид Хочолава, 89), Иван Ордец, Исмаили (Марсио Азеведо, 64), Ярослав Ракицкий, Бернард, Ромеро Марлос (Виктор Коваленко, 82), Тайсон, Тарас Степаненко, Фред

«Манчестер Сити»: Эдерсон де Мораес, Данило Да Сильва, Тосин Адарабиойо, Элиаквим Мангаля, Бернарду Силва, Леруа Сане (Браим Диас, 62), Илкай Гюндоган, Фил Фоден, Яя Туре, Габриэль Жезус, Фернандиньо (Кун Агуэро, 70)

Ярослав Ракицкий, 54. - Данило Да Сильва, 22. Илкай Гюндоган, 57.



Арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)



Удары (в створ): 11 (6) - 7 (2)

Угловые: 2 - 6

Оффсайды: 0 - 2



Стадион: ОСК «Металлист» (Харьков, Украина)



ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА