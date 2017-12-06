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Сталь начала подготовку к матчу против Мариуполя

Задерака и Грачев продолжают находиться в клубном лазарете

  • 06.12.2017 22:40
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ФК Сталь
© ФК Сталь
В среду, 6-го декабря стартовала подготовка каменской «Стали»  к запланированному на 9-е декабря матчу 19-го тура УПЛ против ФК «Мариуполь». Причем, для «сталеваров» этот недельный цикл получается несколько усеченным. Как и сегодня, завтра – в четверг до обеда – команда проведет тренировочное занятие в Демидове, а ближе к вечеру поездом отправится в Мариуполь на заключительный для себя поединок первой части сезона 2017/18 гг. В столице Приазовья запланировано предыгравое тренировочное занятие каменчан, ну а далее – сам матч, к которому подопечные Николая Костова готовятся максимально ответственно.
 
Парни полны решимости в Мариуполе доказать случайность пребывания в нижней части турнирной таблицы. Да и справедливости ради, положение в этой самой таблице хотя и не вызывает какого-то восторга, критическим точно не выглядит. Улучшить его – задача вполне посильная. Этому благоволит и кадровая ситуация. Центрхав Михаил Месхи, пропустивший прошлый матч в Кропивницком из-за простудного заболевания, сегодня после выходных вместе с партнерами работал в общей группе. По прежнему в лазарете команды останавливающиеся после травм Максим Задерака и Глеб Грачев. Из-за болей в области задней поверхности бедра досрочно завершил сегодняшнюю тренировку центральный защитник Анатолий Ульянов, но его появление на поле в Мариуполе было исключено изначально, учитывая полученную красную карточку в гостевом поединке с «Зиркой».

Источник — ФК Сталь Каменское

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