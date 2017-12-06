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Известны все участники плей-офф Лиги чемпионов

«Шахтер» попал в число 16-ти лучших команд Европы

  • 06.12.2017 23:35
  • 8903 просмотров
  • 26 комментария
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Getty Images
© Getty Images

После завершения группового раунда Лиги чемпионов стал известен список всех участников 1/8 финала турнира.

Среди лучших 16-ти команд Европы нашлось место и донецкому «Шахтеру».

Все участники плей-офф:

Манчестер Юнайтед, Базель, ПСЖ, Бавария, Рома, Челси, Барселона, Ювентус, Ливерпуль, Севилья, Бешикташ, Порту, Тоттенхэм, Реал, Манчестер Сити и Шахтер.

Жеребьевка 1/8 финала состоится в понедельник, 11 декабря.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vecnik
    online
      Vecnik, 06.12.2017 23:47
    +1
    Andriy Kulyk, 06.12.2017 23:45
    Руслан Шевченко, 06.12.2017 23:43
    5 от Англии!

    Бля шо запрікол як так???
    МЮ победитель ЛЕ
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    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 06.12.2017 23:48
    +2
    dudigo78, 06.12.2017 23:41
    Бешикташ як солодка булочка з перших команд. В принципі Рома ще терпимо. Всі решта просто непрохідні
    Да ладно.
    Севилья не обыграла Марибор
    Порто вполне середнячок.
    Мне не хотелось бы Ливера..... Какие-то неуемные они
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    Віктор
    online
    Віктор, 06.12.2017 23:48
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Руслан Шевченко, 06.12.2017 23:43
    5 от Англии!
    Руслан Шевченко, 06.12.2017 23:43
    5 от Англии!
    и 4 клуба с Испании!
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    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 06.12.2017 23:51
    0
    Не хотелось бы , что бы попались ПСЖ, Барса и наверное МЮ. Все остальные примерно одинаковы.
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    iravvik1983
      iravvik1983, 07.12.2017 00:28
    0
    Віктор, 06.12.2017 23:39
    Жаль, нет Наполи
    чистой воды провокатор для рейтинга сайта видимо!!
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    status1234567890
    online
      status1234567890, 07.12.2017 01:03
    0
    рома ,юве ,бешик или порту.. остальное жопа...
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