Известны все участники плей-офф Лиги чемпионов

После завершения группового раунда Лиги чемпионов стал известен список всех участников 1/8 финала турнира.
Среди лучших 16-ти команд Европы нашлось место и донецкому «Шахтеру».
Все участники плей-офф:
Манчестер Юнайтед, Базель, ПСЖ, Бавария, Рома, Челси, Барселона, Ювентус, Ливерпуль, Севилья, Бешикташ, Порту, Тоттенхэм, Реал, Манчестер Сити и Шахтер.
Жеребьевка 1/8 финала состоится в понедельник, 11 декабря.
Источник — Sport.ua
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5 от Англии!
Бля шо запрікол як так???
Севилья не обыграла Марибор
Порто вполне середнячок.
Мне не хотелось бы Ливера..... Какие-то неуемные они
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