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Экс-спортдир запорожского Металлурга хочет отсудить у клуба 15 млн грн

Майк Снуи подал в суд на обанкротившийся клуб

  • 06.12.2017 22:12
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Экс-спортдир запорожского Металлурга хочет отсудить у клуба 15 млн грн
Гражданин Нидерландов Майк Снуи подал иск в Хозяйственный суд Запорожской области.
 
Голландец Майк Снуи, который с июня 2015 по август 2017 работал спортивным директором ФК Металлург Запорожье, хочет взыскать с обанкротившегося клуба 15 млн 272 тысяч гривен.
 
Его соответствующий иск о признании денежных требований к должнику именно на такую сумму рассматривается в Хозяйственном суде Запорожской области. Иск поступил в суд 25 сентября 2017.
 
1 декабря суд обязал представителя Снуи предоставить для осмотра оригиналы и заверенные копии прилагаемых к заявлению и отзыва на возражение относительно денежных требований кредитора документов; нормативно-обоснованное объяснение и доказательства в подтверждение наличия трудовых отношений между ним и ООО Профессиональный футбольный клуб Металлург-Запорожье в период с начала июня 2015 по 15 августа 2017 года. Следующее заседание назначено на 20 декабря.
 
54-летний Снуи в 1982-1993 годах выступал за Эксельсиор и роттердамскую Спарту. Затем работал тренером в Витессе, Спарте, Гоу Эхед Иглз, помощником главного тренера в Панатинаикосе, катарском Умм Салале, китайском Шандунь Лунен, индийском клубе Пуна. Сейчас он является тренером клуба Телстар с голландской Эрсте дивизи.
 
Кроме того, судья Лариса Сушко рассматривает еще ряд исков физических лиц, Государственной фискальной службы и одного частного предприятия к Металлургу. Однако в них фигурируют не столь значительные суммы.
 
Запорожский Металлург был признан банкротом постановлением Хозяйственного суда Запорожской области от 2 марта 2016 года, и была открыта ликвидационная процедура.

Источник — Футбол 24

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