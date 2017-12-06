Роналду побил рекорды Реброва и Дель Пьеро

Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду превзошел рекорды Алессандро Дель Пьеро и Сергея Реброва.

Забив гол в ворота «Боруссии» в шестом туре Лиги чемпионов португалец записал в свой актив голы в каждом матче группового этапа, чего ранее не удавалось никому.

Сергей Ребров в 1997-м году забил в первых пяти турах группового раунда, Дель Пьеро аналогично забивал в 1995-м.

Также Роналду сравнялся с Месси по числу голов на групповом этапе – на данный момент у двух лучших игроков современности по 60 мячей.