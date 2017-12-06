Роналду побил рекорды Реброва и Дель Пьеро

Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду превзошел рекорды Алессандро Дель Пьеро и Сергея Реброва.
Забив гол в ворота «Боруссии» в шестом туре Лиги чемпионов португалец записал в свой актив голы в каждом матче группового этапа, чего ранее не удавалось никому.
Сергей Ребров в 1997-м году забил в первых пяти турах группового раунда, Дель Пьеро аналогично забивал в 1995-м.
Также Роналду сравнялся с Месси по числу голов на групповом этапе – на данный момент у двух лучших игроков современности по 60 мячей.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
тут слова лишние!...
всё показывает статистика и действия Роналду на за всю его блестящую карьеру!!!
тут слова лишние!...
всё показывает статистика и действия Роналду на за всю его блестящую карьеру!!!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.