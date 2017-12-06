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Роналду побил рекорды Реброва и Дель Пьеро

Португалец забил в каждом из шести матчей группового этапа

  • 06.12.2017 22:09
  • 5514 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Криштиану Роналду
© Getty Images. Криштиану Роналду

Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду превзошел рекорды Алессандро Дель Пьеро и Сергея Реброва.

Забив гол в ворота «Боруссии» в шестом туре Лиги чемпионов португалец записал в свой актив голы в каждом матче группового этапа, чего ранее не удавалось никому.

Сергей Ребров в 1997-м году забил в первых пяти турах группового раунда, Дель Пьеро аналогично забивал в 1995-м.

Также Роналду сравнялся с Месси по числу голов на групповом этапе – на данный момент у двух лучших игроков современности по 60 мячей.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    P0rТuGaL
    online
      P0rТuGaL, 06.12.2017 23:05
    +5
    король!!!....
    тут слова лишние!...
    всё показывает статистика и действия Роналду на за всю его блестящую карьеру!!!
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    DKTheBest
    online
    DKTheBest, 06.12.2017 23:24
    +1
    P0rТuGaL, 06.12.2017 23:05
    король!!!....
    тут слова лишние!...
    всё показывает статистика и действия Роналду на за всю его блестящую карьеру!!!
    Согласен, но нервишки уже шалят. Психованый стал.
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    nickpodruvnik777
    online
    nickpodruvnik777, 06.12.2017 23:31
    +1
    Царь ЛЧ!!!!
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