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Аль-Джазира вышла в четвертьфинал клубного чемпионата мира

Клуб из ОАЭ обыграл новозеландский «Окленд»

  • 06.12.2017 22:05
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«Аль-Джазира» из ОАЭ вышла в четвертьфинал клубного чемпионата мира, обыграв в матче плей-офф новозеландский «Окленд Сити».

Единственный гол в матче был забит на 38-й минуте Ромаринью.

За выход в полуфинал «Аль-Джазира» поспорит с японской «Уравой Ред Деймондс».

«Аль-Джазира» (ОАЭ) – «Окленд Сити» (Новая Зеландия) – 1:0 (1:0)
Гол: Ромаринью, 38

Источник — Sport.ua

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