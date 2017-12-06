Аль-Джазира вышла в четвертьфинал клубного чемпионата мира

«Аль-Джазира» из ОАЭ вышла в четвертьфинал клубного чемпионата мира, обыграв в матче плей-офф новозеландский «Окленд Сити».
Единственный гол в матче был забит на 38-й минуте Ромаринью.
За выход в полуфинал «Аль-Джазира» поспорит с японской «Уравой Ред Деймондс».
«Аль-Джазира» (ОАЭ) – «Окленд Сити» (Новая Зеландия) – 1:0 (1:0)
Гол: Ромаринью, 38
Источник — Sport.ua
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