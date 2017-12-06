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Марко ЕВТОВИЧ: «Матч с Динамо – игра престижа для обеих команд»

Игрок «Партизана» - о предстоящем матче против «Динамо»

  • 06.12.2017 21:55
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Метки
ФК Динамо
© ФК Динамо
Игрок футбольного клуба «Партизан» Марко Евтович ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции накануне игры шестого тура группового этапа Лиги Европы против киевского «Динамо».
 
- Завтра перед нами не стоит результативный, решающий матч. Это матч престижа для обеих команд. Думаю, он будет интересен для всех с точки зрения престижа каждого клуба.
 
- Насколько вам важен опыт предыдущего матча против киевского «Динамо»?
- «Динамо» (Киев) - самая сильная и опытная команда в нашей группе. Мы учли ошибки, которые мы допустили в предыдущем матче против киевского клуба, и через которые потерпели поражение. Мы должны показать, что сегодня готовы играть против любой команды.
 
- В «Партизане» происходят тактические изменения. Будут ли они завтра?
- Да, действительно. Относительно завтрашнего матча - вопрос не ко мне. Я действительно впервые играл на той позиции. Мы тренируемся и стандартным составом. Но, думаю, на общую картину игры схема не будет влиять.
 
- Насколько вы понимаете, что будете играть против самого влиятельного клуба бывшего Советского Союза?
- Мы все хорошо знаем историю клуба, против которого завтра нам предстоит играть. Завтрашняя игра для меня - матч двух европейских команд. Я никогда не ставил себя на первое место. Нужно завтра победить в игре против «Динамо», а кто отметится голом - для меня не очень важно.

Источник — ФК Динамо Киев

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