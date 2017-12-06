Хосе Анхель ЗИГАНДА: «Ожидаем, что Заря пойдет вперед»

Главный тренер «Атлетика» поделился мыслями с представителями медиа относительно предстоящего матча с «Зарёй»:
- Нам нужно думать о завтрашней игре и о выходе в плей-офф. Нужно добиться положительного результата.
- Насколько изменился психологическое состояние команды после матча с «Реалом»?
- Субботний матч повлиял и на психологическое состояние отдельно взятых игроков, так и на всю команду в целом. Мы хорошо сыграли от обороны. Не пропустили. Постараемся также сыграть завтра, чтобы добиться того результата, который был в субботней игре.
- Команда вылетела из Кубка Короля. Как это сказалось на команде?
- Жить прошлым нельзя. Завтра играем в совсем другом турнире. Нужно сконцентрироваться на завтрашнем поединке. Мы забыли встречу в Кубке и постараемся добыть нужный результат в игре с «Зарей».
- Поскольку «Заре» нужно забивать, пойдут ли они вперед, или же сначала сосредоточатся на обороне, чтобы не пропустить?
- Ожидаем, что «Заря» будет играть в свою игру. Они сосредотачиваются на обороне. Но им надо забивать, поэтому рано или поздно они пойдут вперед, а у нас будет появляться простор для атак. Хотя они неплохо играют в обороне.
- Оскар де Маркос получил травму. Будет ли он играть?
- Травма не сильно серьезная. Посмотрим, как будет складываться игра. Будет он играть или нет, увидим завтра.
- В последнее время «Атлетик» демонстрирует не лучшие результаты. В каком моральном и психологическом состоянии находится команда и лично вы?
- И я и моя команда находимся в нормальном психологическом состоянии. Да, есть определенные проблемы, неудачи. Но команда хочет играть и старается. Что-то не получается, но состояние нормальное. Вижу, что ребята хотят и могут играть.
- Было бы очень обидно, победив «Герту» 3:2 проиграть завтра.
- У нас сложный календарь и непростая группа. Все может произойти. Однако мы готовы к тому, чтобы добыть позитивный результат. Не хотелось бы потерять шанс сыграть в плей-офф.
- Какая единая цель вашей команды завтра?
- Компромисс команды с клубом, с теми, кто их представляет и поддерживает.
Источник — ФК Заря
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