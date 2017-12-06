Юрий ВЕРНИДУБ: «Мои 18 спартанцев смогут удивить Украину»

На вопросы журналистов в рамках традиционной предматчевой пресс-конференции ответил главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб:

- Завтра нас ожидает очень интересный захватывающий матч. В очередной раз мы выйдем на поле с достаточно серьезным соперником. Это испанская команда и этим все сказано. Я думаю, что ребята готовы к игре, ждут. У нас появился отличный шанс сделать шаг вперед и нужно сделать все для того чтобы этот шанс использовать.

- Юрий Николаевич, накануне у соперника был важный матч «Атлетик» - «Реал». Смотрели ли? Что вас впечатлило, ведь все-таки с «Реалом» 0:0 сыграли? Чего опасаетесь на основе результата этого матча?

- Я хочу сказать, что, во-первых «Атлетик» играл с супер грандом европейского футбола - «Реал» Мадрид. Поэтому игра была интересная, но в большей степени вся игра проходила в центре поля. И то, что было не так много моментов у команды «Реал» у ворот «Атлетика», это говорит о том, что «Атлетик» здорово отыграл в обороне. Хотя любой хороший случай команда «Атлетик» использовала для того чтобы проводить быстрые контратаки. И это одно из самых грозных оружий соперника.

Я думаю, есть еще два немаловажных момента. Это то, что «Атлетик» любит атаковать через фланги и делать много навесов, передач с фланга. Есть два очень хороших футболиста – это Адуриц и Рауль Гарсия, которые очень хорошо чувствуют себя в верховой дуэли.

Ну и не стоит забывать о флангах. Это Вильямс и Сусаэта. Это два очень быстрых и очень техничных футболиста. Постараемся учесть все эти факторы и тоже создать проблемы для «Атлетика».

- Если «Заря» сможет выйти в плей-офф, сделаете ли вы что-то такое, как, например, Паулу Фонсека?

- Сделаю! Заспіваю на щирій українській мові гімн нашої неньки України!

- Вы говорили о сопернике, называли фамилии. Как вы думаете, как они будут играть здесь?

- Я думаю, что они не будут менять свой стиль игры. Знаю, что они достаточно неплохо умеют контролировать мяч. Я думаю, оппонент будет гореть желанием взять реванш после игры в Испании. Поэтому прекрасно понимаю, как и все ребята, что легкой игры не будет. Нам будет очень тяжело и сложно. Тем более, что нам в этой игре нужна только победа.

Ничья нас не устроит. Нам придется рисковать и больше атаковать. Я надеюсь, что завтра мои 18 спартанцев смогут сделать все для того, чтобы удивить Украину! По крайне мере мне этого очень хотелось бы! Таких шансов бывает очень мало. А если они есть, их надо использовать.