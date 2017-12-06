Шахтер — Манчестер Сити: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Шахтера» и «Манчестер Сити» в рамках шестого тура Лиги чемпионов.
«Шахтер»: Пятов — Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Фред — Марлос, Тайсон, Бернард — Феррейра.
Запасные: Никита Шевченко, Хочолава, Дентиньо, Алан Патрик, Петряк, Азеведо, Коваленко.
«Манчестер Сити»: Эдерсон — Данило, Мангаля, Адарабиойо – Фоден, Фернандиньо, Туре, Гюндоган — Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Сане.
Запасные: Браво, Уокер, Стерлинг, Агуэро, Отаменди, Диаз, Дьюэйни.
Начало поединка в 21:45. Текстовая трансляция здесь.
Источник — Sport.ua
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Думаю Шахтар навіть за складом не поступається. Все в його руках,ой ногах. Удачі
такий експериментальний склад в нашому чемпіонаті за 10 турів до закінчення чемпіоном був би.
Їхня основа на зубах 2 останні матчі в АПЛ вигризала, а якщо не перемагати такий склад, тоді для чого продовжувати цю подорож?
порівнювати АПЛ і групову стадію ЛЧ якось не дуже. Найсильніша ліга світу де майже кожен матч це рівень плей оф ЛЧ. Просто варто глянути трансферну вартість гравців і стане зрозуміло, що навіть такий склад є сильнішим за склад шахтаря
Ось цей склад, тільки з Зінченком, не зміг перемогти команду Чемпіоншипу в Куб.Англії, але в себе дома . Т
Базель-Ман.Юнайтед 1-0 Розрив у фінансах більшВражаючий чим ШД-МС.
dudigo78, 06.12.2017 21:03 такий експериментальний склад в нашому чемпіонаті за 10 турів до закінчення чемпіоном був би. Їхня основа на зубах 2 останні матчі в АПЛ вигризала, а якщо не перемагати такий склад, тоді для чого продовжувати цю подорож?
порівнювати АПЛ і групову стадію ЛЧ якось не дуже. Найсильніша ліга світу де майже кожен матч це рівень плей оф ЛЧ. Просто варто глянути трансферну вартість гравців і стане зрозуміло, що навіть такий склад є сильнішим за склад шахтаря
Добре, Вулверхемтон з Чемпіоншипу сильніший за Шахтар? Чи може Чемпіоншип також крутіше ЛЧ?Ось цей склад, тільки з Зінченком, не зміг перемогти команду Чемпіоншипу в Куб.Англії, але в себе дома . Т
А Копанка слила Александрии. И что? Значит, что Александрия на голову сильнее Феенорда, который Копанка дважды обыграла?
Максимум половина , что то представляют.Мощь англ клубов сильно преувеличена , не считая топ 5 и то половина.Динамо сколько раз , да и гораздо слабее Динамо клубы топтали всякие там тотенхемы. Вчера хохотали и материли и издевались , что цска просер ,сегодня наверно цска покажут , как надо играть в футбол правильно,а в четверг то вообще будет эталон всего футбола.
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