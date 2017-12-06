Шахтер — Манчестер Сити: стартовые составы команд

Сіті пресингує біля чужої штрафної

я не играю за шахтёр.... А за Динамо Киев бы сыграл бесплатно, если бы тренером назначили Маури...

Навіть сам тренер збірної Туреччини на матчі

С фаворитов только Тотенхэм и МанСити ещё не забили... Пора бы МанСити забить хотя два-три....