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Шахтер — Манчестер Сити: стартовые составы команд

Гвардиола выставил экспериментальный состав

  • 06.12.2017 20:55
  • 4642 просмотров
  • 15 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Стали известны стартовые составы «Шахтера» и «Манчестер Сити» в рамках шестого тура Лиги чемпионов.

«Шахтер»: Пятов — Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Фред — Марлос, Тайсон, Бернард — Феррейра.
Запасные: Никита Шевченко, Хочолава, Дентиньо, Алан Патрик, Петряк, Азеведо, Коваленко.

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Данило, Мангаля, Адарабиойо – Фоден, Фернандиньо, Туре, Гюндоган — Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Сане.
Запасные: Браво, Уокер, Стерлинг, Агуэро, Отаменди, Диаз, Дьюэйни.

Начало поединка в 21:45. Текстовая трансляция здесь.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    jetcrow
    online
      jetcrow, 06.12.2017 21:01
    +5
    У них скамейка запасных может цска обыграть. Да да, вот прям всемером.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 06.12.2017 21:03
    +7
    такий експериментальний склад в нашому чемпіонаті за 10 турів до закінчення чемпіоном був би.
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 06.12.2017 21:04
    +6
    Пеп Гвардіола скинув Саррі ще одне смс: Мауріціо,давай якось наступного разу
    Думаю Шахтар навіть за складом не поступається. Все в його руках,ой ногах. Удачі
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 06.12.2017 21:06
    +7
    dudigo78, 06.12.2017 21:03
    такий експериментальний склад в нашому чемпіонаті за 10 турів до закінчення чемпіоном був би.
    Їхня основа на зубах 2 останні матчі в АПЛ вигризала, а якщо не перемагати такий склад, тоді для чого продовжувати цю подорож?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 06.12.2017 21:14
    +1
    Vitalik Shevchenko, 06.12.2017 21:06
    dudigo78, 06.12.2017 21:03
    такий експериментальний склад в нашому чемпіонаті за 10 турів до закінчення чемпіоном був би.

    Їхня основа на зубах 2 останні матчі в АПЛ вигризала, а якщо не перемагати такий склад, тоді для чого продовжувати цю подорож?
    порівнювати АПЛ і групову стадію ЛЧ якось не дуже. Найсильніша ліга світу де майже кожен матч це рівень плей оф ЛЧ. Просто варто глянути трансферну вартість гравців і стане зрозуміло, що навіть такий склад є сильнішим за склад шахтаря
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 06.12.2017 21:17
    +1
    лише два чи 3 гравці які коштують менше 10 млн.
    Ссылка
    p_s_l
    online
      p_s_l, 06.12.2017 21:17
    +2
    Состав МС - хороший подарок Фонсеке от Гвардиолы
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 06.12.2017 21:20
    +1
    dudigo78, 06.12.2017 21:14

    порівнювати АПЛ і групову стадію ЛЧ якось не дуже. Найсильніша ліга світу де майже кожен матч це рівень плей оф ЛЧ. Просто варто глянути трансферну вартість гравців і стане зрозуміло, що навіть такий склад є сильнішим за склад шахтаря
    Добре, Вулверхемтон з Чемпіоншипу сильніший за Шахтар? Чи може Чемпіоншип також крутіше ЛЧ?
    Ось цей склад, тільки з Зінченком, не зміг перемогти команду Чемпіоншипу в Куб.Англії, але в себе дома . Т
    Ссылка
    rux_IF
      rux_IF, 06.12.2017 21:25
    +1
    p_s_l, 06.12.2017 21:17
    Состав МС - хороший подарок Фонсеке от Гвардиолы
    Фоден 17 років на фланзі оборони - Подарунок для Марлоса.
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    VAD
    online
    VAD, 06.12.2017 21:29
    +3
    пока Коваленко в запасе - шансы есть
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 06.12.2017 21:33
    +2
    dudigo78, 06.12.2017 21:17
    лише два чи 3 гравці які коштують менше 10 млн.
    Скільки тобі ще требав прожити, щоб ти поняв, що гроші у футболі важливі, але не основна запорука успіху?
    Базель-Ман.Юнайтед 1-0 Розрив у фінансах більшВражаючий чим ШД-МС.
    Ссылка
    roooy
    online
    roooy, 06.12.2017 21:33
    -3
    dudigo78, 06.12.2017 21:14
    Vitalik Shevchenko, 06.12.2017 21:06
    dudigo78, 06.12.2017 21:03 такий експериментальний склад в нашому чемпіонаті за 10 турів до закінчення чемпіоном був би. Їхня основа на зубах 2 останні матчі в АПЛ вигризала, а якщо не перемагати такий склад, тоді для чого продовжувати цю подорож?

    порівнювати АПЛ і групову стадію ЛЧ якось не дуже. Найсильніша ліга світу де майже кожен матч це рівень плей оф ЛЧ. Просто варто глянути трансферну вартість гравців і стане зрозуміло, що навіть такий склад є сильнішим за склад шахтаря
    Максимум половина , что то представляют.Мощь англ клубов сильно преувеличена , не считая топ 5 и то половина.Динамо сколько раз , да и гораздо слабее Динамо клубы топтали всякие там тотенхемы. Вчера хохотали и материли и издевались , что цска просер ,сегодня наверно цска покажут , как надо играть в футбол правильно,а в четверг то вообще будет эталон всего футбола.
    Ссылка
    serge1234
    online
      serge1234, 06.12.2017 21:35
    -1
    Vitalik Shevchenko, 06.12.2017 21:20

    Добре, Вулверхемтон з Чемпіоншипу сильніший за Шахтар? Чи може Чемпіоншип також крутіше ЛЧ?Ось цей склад, тільки з Зінченком, не зміг перемогти команду Чемпіоншипу в Куб.Англії, але в себе дома . Т
    А Копанка слила Александрии. И что? Значит, что Александрия на голову сильнее Феенорда, который Копанка дважды обыграла?
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 06.12.2017 21:43
    0
    serge1234, 06.12.2017 21:35

    А Копанка слила Александрии. И что? Значит, что Александрия на голову сильнее Феенорда, который Копанка дважды обыграла?
    Значить УПЛ сильніша за Еredivisie от і все.
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    serge1234
    online
      serge1234, 06.12.2017 21:43
    0
    roooy, 06.12.2017 21:33

    Максимум половина , что то представляют.Мощь англ клубов сильно преувеличена , не считая топ 5 и то половина.Динамо сколько раз , да и гораздо слабее Динамо клубы топтали всякие там тотенхемы. Вчера хохотали и материли и издевались , что цска просер ,сегодня наверно цска покажут , как надо играть в футбол правильно,а в четверг то вообще будет эталон всего футбола.
    Там сегодня Шпартак всем покажет. Уж покажет, так покажет
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