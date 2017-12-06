Мирослав ДЖУКИЧ: «Обе команды хотят выйти с первого места»

Накануне матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против киевского «Динамо» главный тренер ФК «Партизан» Мирослав Джукич пообщался с журналистами.

- Надеюсь, что завтра нас всех ожидает очень интересный матч. Нет проблем с выходом дальше, не будет большого напряжения в плане борьбы за выход. Однако первое место все равно важно, обе команды хотят выйти из группы с первого места, поэтому надеюсь увидеть завтра хорошую игру.

- Прилетел ли в составе вашей команды Эвертон? Рассчитываете ли вы на него завтра?

- Он прилетел. У него была травма колена, но это не помешает ему завтра принять участие в игре.

- Прилетел ли Зоран Тошич, готов ли он играть?

- Он прилетел, будет заявлен на игру. У него было повреждение, но он будет заявлен на игру против «Динамо». В прошлый раз он вышел на поле на 30 минут.

- Каково состояние Саши Илича?

- Саша Илич получил травму колена, поэтому он не участвовал в предыдущем матче и не будет играть завтра против «Динамо». Мы рассчитываем на него, но не завтра.

- Какое сегодня физическое состояние команды?

- Я очень доволен тем составом, который сейчас играет. Команда с каждым матчем прогрессирует, показывает все лучшие навыки, игру.