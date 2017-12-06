Мирослав ДЖУКИЧ: «Обе команды хотят выйти с первого места»

Накануне матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против киевского «Динамо» главный тренер ФК «Партизан» Мирослав Джукич пообщался с журналистами.
- Надеюсь, что завтра нас всех ожидает очень интересный матч. Нет проблем с выходом дальше, не будет большого напряжения в плане борьбы за выход. Однако первое место все равно важно, обе команды хотят выйти из группы с первого места, поэтому надеюсь увидеть завтра хорошую игру.
- Прилетел ли в составе вашей команды Эвертон? Рассчитываете ли вы на него завтра?
- Он прилетел. У него была травма колена, но это не помешает ему завтра принять участие в игре.
- Прилетел ли Зоран Тошич, готов ли он играть?
- Он прилетел, будет заявлен на игру. У него было повреждение, но он будет заявлен на игру против «Динамо». В прошлый раз он вышел на поле на 30 минут.
- Каково состояние Саши Илича?
- Саша Илич получил травму колена, поэтому он не участвовал в предыдущем матче и не будет играть завтра против «Динамо». Мы рассчитываем на него, но не завтра.
- Какое сегодня физическое состояние команды?
- Я очень доволен тем составом, который сейчас играет. Команда с каждым матчем прогрессирует, показывает все лучшие навыки, игру.
Источник — ФК Динамо Киев
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