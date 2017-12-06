Микель РИКО: «Заре некуда отступать, они хотят напугать нас»

Полузащитник «Атлетика» Микель Рико ответил на вопросы журналистов:

- Ключевым моментом в завтрашней игре станет наш командный настрой и то, как мы покажем себя в матче против «Зари», которая, в свою очередь, показала себя хорошей командой.

- Чего ожидаешь от «Зари» завтра? Может ли она удивить?

- Повторюсь, мы ждем очень непростой встречи завтра. «Заре» некуда отступать. Они захотят «напугать» нас, идти вперед, стараться забить и удержать положительный для себя результат.

- Не сыграет ли с вами злую шутку то, что «Атлетик» устроит лишь одно очко?

- Конечно, в такой игре очень многое ставиться на карту. Однако, когда матч доходит, например, до 70-й минуты, поднимаешь глаза вверх на табло, а там ничья и тогда, думаешь, что этого будет достаточно. В таком случае, это может и сыграть злую шутку.

- Как отнесутся болельщики к такому исходу, при котором «Атлетик», вслед за Кубком Короля, вылетит еще и из Лиги Европы?

- Безусловно, вылет из Кубка Короля сказался на нас. Если проиграем завтра – тоже вылетим. Могут быть какие-то претензии к нам, но наши болельщики не из тех, кто будет зацикливаться на нашем поражении. Сделаем все, чтобы болельщики не имели шанса обвинять нас в том, что мы не прошли дальше.

- Видел ли ты уже состояние поля на «Арене Львов»?

- Нет, мы опоздали, поэтому я положил сумку в раздевалке и сразу же пришел сюда.

- «Заря» выиграла в Бильбао. Дает ли это сопернику дополнительный стимул?

- Любое поражение заставляет в каждом следующем матче играть лучше. Уверены в том, что поражение дома придаст нам сил, и мы с большей ответственностью подойдем к завтрашней встрече.