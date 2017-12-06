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Микель РИКО: «Заре некуда отступать, они хотят напугать нас»

Полузащитник «Атлетика» пообщался с прессой перед матчем с «Зарей»

  • 06.12.2017 19:44
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Метки
ФК Заря
© ФК Заря
Полузащитник «Атлетика» Микель Рико ответил на вопросы журналистов:
 
- Ключевым моментом в завтрашней игре станет наш командный настрой и то, как мы покажем себя в матче против «Зари», которая, в свою очередь, показала себя хорошей командой.
 
- Чего ожидаешь от «Зари» завтра? Может ли она удивить?
- Повторюсь, мы ждем очень непростой встречи завтра. «Заре» некуда отступать. Они захотят «напугать» нас, идти вперед, стараться забить и удержать положительный для себя результат.
 
- Не сыграет ли с вами злую шутку то, что «Атлетик» устроит лишь одно очко?
- Конечно, в такой игре очень многое ставиться на карту. Однако, когда матч доходит, например, до 70-й минуты, поднимаешь глаза вверх на табло, а там ничья и тогда, думаешь, что этого будет достаточно. В таком случае, это может и сыграть злую шутку.
 
- Как отнесутся болельщики к такому исходу, при котором «Атлетик», вслед за Кубком Короля, вылетит еще и из Лиги Европы?
- Безусловно, вылет из Кубка Короля сказался на нас. Если проиграем завтра – тоже вылетим. Могут быть какие-то претензии к нам, но наши болельщики не из тех, кто будет зацикливаться на нашем поражении. Сделаем все, чтобы болельщики не имели шанса обвинять нас в том, что мы не прошли дальше.
 
- Видел ли ты уже состояние поля на «Арене Львов»?
- Нет, мы опоздали, поэтому я положил сумку в раздевалке и сразу же пришел сюда.
 
- «Заря» выиграла в Бильбао. Дает ли это сопернику дополнительный стимул?
- Любое поражение заставляет в каждом следующем матче играть лучше. Уверены в том, что поражение дома придаст нам сил, и мы с большей ответственностью подойдем к завтрашней встрече.

Источник — ФК Заря

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