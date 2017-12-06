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Ливерпуль подаст жалобу на Спартак за расизм

Очередной случай расизма был зафиксирован на матче Юношеской лиги УЕФА

  • 06.12.2017 19:27
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Английский «Ливерпуль» намерен обратиться в Союз европейских футбольных ассоциаций после матча Юношеской лиги УЕФА со «Спартаком» (2:0).
 
Утверждается, что против нападающего красных Риана Брюстера были направлены расистские высказывания одного игрока московской команды.
 
Напомним, что ранее УЕФА наказал российский клуб за домашний матч с «Ливерпулем» в рамках Юношеской лиги УЕФА из-за расистских выходок поклонников красно-белых.

Источник — Sportbox

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