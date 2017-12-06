Ливерпуль подаст жалобу на Спартак за расизм

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АНТОНОВ: Требуем, чтобы Карпатам было засчитано техническое поражение 20:31 — andrea78 всі претензіі до небесної канцелярії. якщо вона дасть добро, то нехай так і буде. 20:12 — serge1234 А я требую, чтобы ФК Ставочник понизили во 2 лигу.

Вернидуб взял на матч с Атлетиком 20 игроков 20:24 — velence1 ботало! кем и где была Заря до Вернидуба???давай чётко держи ответ! по пацански! а не тяв-тяв и в...