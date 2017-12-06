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Андрей ЛУНИН: «Этот матч может стать для нас историческим»

Голкипер «Зари» - о предстоящем матче против «Атлетика»

  • 06.12.2017 19:16
  • 457 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Заря
© ФК Заря
Право пообщаться с журналистами на предматчевой пресс-конференции выпало голкиперу луганской «Зари» Андрею Лунину:
 
- Добрый вечер! Лично я ожидаю завтра хорошей игры! Нам удалось на выезде выиграть и завтра нам еще более важна будет победа, поэтому мы приложим все усилия, чтобы выиграть!
 
- Андрей, после первого матча с «Атлетик», который вы выиграли, остались приятные эмоции и воспоминания. Пересматривали ли тот матч? Какие у вас лично воспоминания о том матче, ведь как вратарю вам было нелегко противостоять такой команде.
- Остались только наилучшие воспоминания и у меня, и у всей команды.
 
- Что вам наиболее нравится в команде соперника и чего наиболее опасаетесь?
- Я бы не сказал, что нас что-то беспокоит. Мы готовились к завтрашнему матчу, разбирали игру. Нравится то, что команда играет в техничный атакующий футбол, они любят контроль мяча, а это интересно всегда для зрителя. О слабых сторонах я говорить не буду. Мы постараемся своей игрой указать на эти слабые стороны.
 
- Может ли погода повлиять на успех игры?
- Я не думаю, что погода повлияет. А чтобы взять три очка завтра, нужно будет обезопасить собственные ворота. Кроме того, мы неплохо играем в контратаке. Но моя главная задача – обезопасить ворота.
 
- Если пройдете дальше, как будете праздновать?
- Сейчас главное выиграть. А как праздновать – не составит труда придумать.
 
- Есть волнение в команде? Все-таки ответственная игра предстоит…
- Безусловно, присутствует волнение. Многое на кону. Но для каждого из нас это очень ответственно – сыграть в таком матче, который может стать историческим, если нам удастся пройти дальше. Это очень волнительно для каждого футболиста сыграть в такой игре, при таком накале эмоций!

Источник — ФК Заря

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Комментарии
    ozzy
    online
      ozzy, 06.12.2017 19:54
    -5
    зеленоват андрюха
    Ссылка
    ozzy
    online
      ozzy, 06.12.2017 19:55
    -5
    шоб о чем то рассуждать
    Ссылка
    ozzy
    online
      ozzy, 06.12.2017 19:57
    -5
    без обид...
    Ссылка
    ozzy
    online
      ozzy, 06.12.2017 20:03
    -3
    минусы ставить много ума не надо ...
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