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Отбор на Евро U-19: Украина сыграет против Словакии, Норвегии, Албании

В элит-раунд выйдут две лучшие команды из группы

  • 06.12.2017 18:59
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Sportsfile
© Sportsfile
В Ньоне прошла жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы-2019 U-19.
 
Юношеская сборная Украины попала в группу 8, в которой ей предстоит сыграть со сверстниками из Словакии, Норвегии и Албании.
 
В элит-раунд выйдут две лучшие команды каждой из групп, к которым присоединятся сборные Германии и Португалии.
 
Победители групп в элит-раунде выйдут в финальную часть ЧЕ-2019, к которым на правах хозяйки чемпионата присоединится сборная Армении.
 
Финальная часть пройдет в июле 2019 года в Армении.

Источник — УЕФА

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