Отбор на Евро U-19: Украина сыграет против Словакии, Норвегии, Албании

В Ньоне прошла жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы-2019 U-19.
Юношеская сборная Украины попала в группу 8, в которой ей предстоит сыграть со сверстниками из Словакии, Норвегии и Албании.
В элит-раунд выйдут две лучшие команды каждой из групп, к которым присоединятся сборные Германии и Португалии.
Победители групп в элит-раунде выйдут в финальную часть ЧЕ-2019, к которым на правах хозяйки чемпионата присоединится сборная Армении.
Финальная часть пройдет в июле 2019 года в Армении.
Источник — УЕФА
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