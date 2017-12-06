Отбор на Евро U-19: Украина сыграет против Словакии, Норвегии, Албании

В Ньоне прошла жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы-2019 U-19.

Юношеская сборная Украины попала в группу 8, в которой ей предстоит сыграть со сверстниками из Словакии, Норвегии и Албании.

В элит-раунд выйдут две лучшие команды каждой из групп, к которым присоединятся сборные Германии и Португалии.

Победители групп в элит-раунде выйдут в финальную часть ЧЕ-2019, к которым на правах хозяйки чемпионата присоединится сборная Армении.

Финальная часть пройдет в июле 2019 года в Армении.