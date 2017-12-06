АНТОНОВ: Требуем, чтобы Карпатам было засчитано техническое поражение

Генеральный директор донецкого «Олимпика» Алексей Антонов прокомментировал ситуацию с недоигранным матчем со львовскими «Карпатами».

«Во вторник, во второй половине дня, мы получили письмо от «Карпат», в котором львовяне предложили нам провести доигровку матча 18-го тура УПЛ в четверг, 7 декабря. Естественно, соглашаться на такую авантюру никто не будет. В такие сжатые сроки невозможно согласовать выезд команды во Львов, к тому же, «Олимпику» спустя двое суток нужно было бы играть важнейший матч с «Ворсклой» в 19-м туре Премьер-лиге.

Мы не понимаем, почему «Карпаты» предложили сыграть в четверг, а не во вторник или среду. С учетом того, что в понедельник доигровка не состоялась, хотя была согласована всеми сторонами сразу после остановки матча, мы приняли решение ходатайствовать о передаче дела в контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ. Требуем, чтобы «Карпаты» понесли наказание за неподготовку поля к согласованной всеми сторонами доигровке, которая должна была состояться 4 декабря, и львовской команде было засчитано техническое поражение», – сказал Антонов.