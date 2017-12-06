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АНТОНОВ: Требуем, чтобы Карпатам было засчитано техническое поражение

Гендиректор «Олимпика» прокомментировал ситуацию с недоигранным матчем

  • 06.12.2017 18:37
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  • 1 комментария
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АНТОНОВ: Требуем, чтобы Карпатам было засчитано техническое поражение
Генеральный директор донецкого «Олимпика» Алексей Антонов прокомментировал ситуацию с недоигранным матчем со львовскими «Карпатами». 
 
«Во вторник, во второй половине дня, мы получили письмо от «Карпат», в котором львовяне предложили нам провести доигровку матча 18-го тура УПЛ в четверг, 7 декабря. Естественно, соглашаться на такую авантюру никто не будет. В такие сжатые сроки невозможно согласовать выезд команды во Львов, к тому же, «Олимпику» спустя двое суток нужно было бы играть важнейший матч с «Ворсклой» в 19-м туре Премьер-лиге.
 
Мы не понимаем, почему «Карпаты» предложили сыграть в четверг, а не во вторник или среду. С учетом того, что в понедельник доигровка не состоялась, хотя была согласована всеми сторонами сразу после остановки матча, мы приняли решение ходатайствовать о передаче дела в контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ. Требуем, чтобы «Карпаты» понесли наказание за неподготовку поля к согласованной всеми сторонами доигровке, которая должна была состояться 4 декабря, и львовской команде было засчитано техническое поражение», – сказал Антонов.

Источник — ФК Олимпик

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Комментарии
    krotyetoploho0-7
    online
      krotyetoploho0-7, 06.12.2017 18:53
    +1
    От це новий різновид класичної тварини з провалами в пам'яті "АНТОНОВ" , ні хєра не пам'ятає що рік тому відбувалось.
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