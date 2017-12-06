Александр ХАЦКЕВИЧ: «Мы забили еще не все голы в этом году»

Главный тренер киевского «Динамо» ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции накануне матча заключительного тура Лиги Европы против «Партизана».

— Подготовка к матчу проходит в обычном режиме. Как сказал Виктор, тренировок нет, все внимание сконцентрировано на восстановлении, поскольку уже конец года и накопилась усталость, как физическая, так и психологическая. Погода также не способствует, но, как показали последние игры, команда неплохо двигается и реализует то преимущество, которое имеет в играх. На это мы также настраиваем завтра ребят в плане психологии. Вроде обе команды решили уже решили задачу выхода из группы, однако, все же, лидировать на протяжении всего турнира и утратить это лидерство было бы неправильно. Та задача, которую мы для себя определили – выиграть группу – остается самой важной в завтрашней игре.

— Смогут ли сыграть Мбокани и Вида?

— Мбокани уже точно не сыграет в этом году. К сожалению, у него достаточно серьезная травма. Для нас это потеря, поскольку предстоящие две игры для нас очень важны, а он является одним из определяющих игроков в атаке. Домагой Вида не тренируется в общей группе и, скорее всего, шансы на его появление в нашей команде минимальные.

— Как избежать отпускного настроения? В каком психологическом состоянии Гармаш после того, что у него случилось вчера?

— В понедельник мы уже объявили расписание команды после матча в Александрии, и больше к этому вопросу не возвращаемся. Игроки еще не в отпуске, и они к этому нормально относятся, понимая значимость оставшихся двух игр. Так что отпускного настроения ни у кого не видно.

Денис, попав в такую экстремальную ситуацию, стал еще более сконцентрированным. Он и вчера тренировался, и готовится вместе со всей командой к завтрашнему матчу.

— Предполагаются ли премиальные для команды за победу над «Партизаном»?

— У ребят есть бонусная система. Они о ней знают. Премиальные за выход в плей-офф с первого и со второго мест отличаются, так что для них и в этом плане есть дополнительная мотивация. С другой стороны, важны ведь не только деньги, но, в первую очередь, и имидж, престиж клуба, рейтинговые очки. Выиграть группу – это тоже стимул.

— Изменилось ли ваше мнение о сопернике с момента первой встречи? Ожидали ли вы, что «Партизан» составит конкуренцию «Динамо» в борьбе за первое место в группе?

— Из тройки наших соперников слабее всех казался «Скендербеу». «Партизан» - чемпион Сербии. Уровень игроков, возраст игроков достаточно хороши. В команде есть опытные ребята, есть и группа футболистов так называемого «золотого» возраста. Мое мнение не изменилось по сравнению с первой игрой. Состав у «Партизана» практически тот же. Немного удивило, что, когда сербы играли с «Янг Бойз», им нужно было выиграть, они играли дома при своих болельщиках, но при этом особо не прессинговали, отдали сопернику инициативу и сыграли вторым номером. Сыграли на результат, забив гол со стандартного положения, выдержали линию дисциплинированной игры всей команды в обороне с первой до последней минуты. Это говорит о том, что команда знала, как нужно добиваться результата. Мы сегодня сказали ребятам, что то, как соперник будет завтра строить свою игру – активно, агрессивно в атаке или точно так же дисциплинировано – покажет только сам матч. Это подкупает нас в нашем сопернике – они знают, как добиваться результата.

— В первом матче не принимал участия Зоран Тошич, который, вероятнее всего, сыграет завтра. Как это отразится, по вашему мнению, на игре «Партизана»?

— Сегодня на теоретическом занятии мы делали акцент на этом футболисте, который не играл против нас и пропускал игру с «Янг Бойз». Когда появляется такой футболист, команда в чем-то приобретает, особенно это касается игры в атаке, ведь он может решить эпизод в одиночку. С другой стороны, команда может потерять в оборонительных качествах. Самое главное – как завтра будем играть мы.

— На протяжении всего группового раунда «Динамо» неудачно проводит первые таймы. Как вы будете бороться с этим в игре с «Партизаном»?

— (улыбаясь) Тем интереснее игры. Конечно, хочется начинать активно, агрессивно и сразу добиваться результата. И нам спокойнее, и вам. Но каждая игра – это отдельная история. Вроде бы обе команды решили свою основную задачу, но судьба первого места не решена. Все равно матч принципиальный, думаю, и для наших соперников тоже. Мы играем дома, при своих болельщиках, поэтому будем стараться действовать активно и агрессивно.

— В игре с «Мариуполем» «Динамо» забило пять голов. Оставили ли что-то на «Партизан»?

— У нас осталось еще две игры. Я думаю, что мы забили еще не все свои голы в этом году.