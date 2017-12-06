МАЗЯР: «У Козловского одна философия развития Руха, а у меня другая»

Новоиспеченный главный тренер житомирского «Полесья» Владимир Мазяр рассказал о своем уходе из винниковского «Руха».

— С Григорием Козловским сразу договорились, что доработаю до зимы, а потом у меня есть немного другие планы. Меня позвали, чтобы помочь. Команда в Винниках была неплохая, но, по словам господина президента, требовала шоковой терапии. Ребята выглядели истощенными физически и морально.

Поэтому должен был менять ситуацию кардинальным образом. В конце концов, я видел, что потенциал у ребят высокий и от меня требовалось вернуть команду на те места, на которые она способна. Приятно, что нам это удалось.

Мною руководил интерес. Хотелось попробовать, смогу ли создать команду, не проведя ни селекционной работы, ни межсезонных сборов. Ранее таких прецедентов в тренерской карьере не было, поэтому воспринимал эту работу как новый опыт. В итоге мы завершили осеннюю часть чемпионата в первой лиге девятыми.

Хотя если бы не травмы отдельных исполнителей и отсутствие фарта в некоторых матчах, очков могли набрать и больше. Но в целом команда на завершающем этапе демонстрировала заметный прогресс. Верю, что с Андреем Кикотем во главе «Рух» продолжит продвижение вверх.

— Учитывая то, что команда достигла результата, был ли разговор о том, чтобы вы остались и весной?

— Нет. Мы разошлись на том, о чем договорились. У господина Козловского одна философия развития клуба, а у меня другая. Наши взгляды не совпадали, поэтому смысла продолжать сотрудничество не было. К тому же у меня уже было предложение возглавить другой клуб.

— Неужели «Полесье»?

— Из Житомира позвонили уже когда стал безработным. Еще летом было предложение из-за рубежа. Поэтому работать в «Рухе» начинал с условием, что в случае, если меня позовут, сразу пойду. Но, слава богу, этот вариант сорвался.