ЦЫГАНКОВ: «Перед Динамо всегда стоит задача занять первое место»

Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Циганков ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции накануне матча заключительного тура Лиги Европы против «Партизана».
– Насколько принципиальным для «Динамо» будет выйти из группы с первого места?
– Перед «Динамо» всегда стоит задача занять первое место, где бы наш клуб ни играл и в каком турнире ни принимал бы участие.
– Восстановились ли физически после тяжелых матчей с «Мариуполем» и «Десной»?
– Сейчас у нас тренировок как таковых нет, все время посвящается восстановлению. Думаю, все успели восстановиться. Завтра будем стараться победить.
– Первый матч с «Партизаном» выдался нервным. Что запомнилось из того матча и какие из той встречи вы вынесли уроки?
– Прежде всего, нужно надежнее сыграть в обороне. Тем более, эта команда здорово комбинирует в атаке. Думаю, нужно уделить этому внимание и, конечно же, сконцентрироваться на своей игре.
Источник — ФК Динамо Киев
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