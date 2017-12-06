Агент: «Некоторые африканские сборные хотят поработать с Блохиным»

Агент бывшего главного тренера киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Олега Блохина Иван Пироженко рассказал, что 65-летний специалист может возглавить африканскую сборную.

«Олег Владимирович хочет вызов. Он хочет работать для задания и находится в хорошей как психологической, так и физической форме. Сейчас некоторые африканские сборные хотят поработать с Блохиным.

Есть в нем харизма и какой-то магнетизм. Не могу это передать словами, но кто его знает, понимает о чем я хочу сказать. Это историческая личность. Он может завести и привести команду к результату, на данный момент мы находимся в стадии переговоров», – сказал Пироженко.