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Агент: «Некоторые африканские сборные хотят поработать с Блохиным»

В данный момент идут переговоры с 65-летним специалистом

  • 06.12.2017 17:30
  • 617 просмотров
  • 8 комментария
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Getty Images. Олег Блохин
© Getty Images. Олег Блохин
Агент бывшего главного тренера киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Олега Блохина Иван Пироженко рассказал, что 65-летний специалист может возглавить африканскую сборную.
 
«Олег Владимирович хочет вызов. Он хочет работать для задания и находится в хорошей как психологической, так и физической форме. Сейчас некоторые африканские сборные хотят поработать с Блохиным.
 
Есть в нем харизма и какой-то магнетизм. Не могу это передать словами, но кто его знает, понимает о чем я хочу сказать. Это историческая личность. Он может завести и привести команду к результату, на данный момент мы находимся в стадии переговоров», – сказал Пироженко.

Источник — terrikon.com

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Комментарии
    svani53
    online
      svani53, 06.12.2017 17:42
    +1
    А почему нет? Язык он знает: Го го Кам он плей
    Ссылка
    Rostik Karpa
    online
      Rostik Karpa, 06.12.2017 17:57
    0
    А як до канібалів попаде ?
    Ссылка
    Rostik Karpa
    online
      Rostik Karpa, 06.12.2017 17:57
    0
    А як до канібалів попаде ?
    Ссылка
    Илья Лычагин
    online
      Илья Лычагин, 06.12.2017 17:59
    -2
    удачи
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 06.12.2017 18:07
    0
    Вообще-то, это очень дельная мысль - отправить его подальше от Европы, в ЮАР было-бы в самый раз, футболисты могли бы, по дружбе, алмазов накопать в нелегальных копанках.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 06.12.2017 18:37
    0
    Опасно! Если что не так, то могут и съесть!
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    serge1234
    online
      serge1234, 06.12.2017 18:42
    0
    Ну чего? Будет им показывать кассеты с тем как играл
    А вообще он похоже и сам не понимает, что главное это тактика, а не бей беги. Неужели он реально верит, что в Динамо ему не хватило времени?
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    Андрій Кравченко
    online
      Андрій Кравченко, 06.12.2017 19:03
    0
    Я вже уявляю КЕМОН ПЛЕЙ БОЙ
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