Агент: «Некоторые африканские сборные хотят поработать с Блохиным»

Агент бывшего главного тренера киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Олега Блохина Иван Пироженко рассказал, что 65-летний специалист может возглавить африканскую сборную.
«Олег Владимирович хочет вызов. Он хочет работать для задания и находится в хорошей как психологической, так и физической форме. Сейчас некоторые африканские сборные хотят поработать с Блохиным.
Есть в нем харизма и какой-то магнетизм. Не могу это передать словами, но кто его знает, понимает о чем я хочу сказать. Это историческая личность. Он может завести и привести команду к результату, на данный момент мы находимся в стадии переговоров», – сказал Пироженко.
Источник — terrikon.com
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А вообще он похоже и сам не понимает, что главное это тактика, а не бей беги. Неужели он реально верит, что в Динамо ему не хватило времени?
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