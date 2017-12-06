Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Мемешев расторг контракт с Карпатами

24-летний хавбек покинул львовский клуб

  • 06.12.2017 16:46
  • 591 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fckarpaty.com. Редван Мемешев
© fckarpaty.com. Редван Мемешев
Хавбек львовских «Карпат» Редван Мемешев расторг контракт с клубом.
 
Напомним, 24-летний полузащитник перешел в львовский клуб в августе этого года. Срок соглашения был расчитан до конца сезона 2017/18.
 
В основном составе «Карпат» Мемешев провел только 2 матча в украинской Премьер-лиге и 1 поединок в национальном Кубке. В конце сентября игрок был отправлен в молодежную команду львовян.

Источник — Sportarena

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.