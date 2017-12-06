Мемешев расторг контракт с Карпатами

Хавбек львовских «Карпат» Редван Мемешев расторг контракт с клубом.
Напомним, 24-летний полузащитник перешел в львовский клуб в августе этого года. Срок соглашения был расчитан до конца сезона 2017/18.
В основном составе «Карпат» Мемешев провел только 2 матча в украинской Премьер-лиге и 1 поединок в национальном Кубке. В конце сентября игрок был отправлен в молодежную команду львовян.
Источник — Sportarena
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