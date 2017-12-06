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Дело по матчу Карпаты – Олимпик передано в КДК

УПЛ передала дело по недоигранному матчу на рассмотрение в Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ

  • 06.12.2017 16:17
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  • 1 комментария
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Скриншот ТК Уніан
© Скриншот ТК Уніан
Дирекция УПЛ передала дело по недоигранному матчу 18-го тура украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и донецким «Олимпиком» на рассмотрение в Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины.
 
Напомним, клубы отыграли первый тайм (1:1), но главный арбитр поединка Екатерина Монзуль решила не возобновлять игру после перерыва из-за снегопада.
 
Ранее наставник «Олимпика» Роман Санжар заявлял, что если не получится доиграть матч в этом году, то донецкий клуб будет требовать засчитать львовянам техническое поражение.

Источник — УПЛ

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Комментарии
    Patriot UA
    online
      Patriot UA, 06.12.2017 16:46
    +2
    ну ну глянемо на рішення, не так давно мали ще гіршу ситуацію у Сумах для Олімпіка. який взагалі ЗАБИВ на підготовку поля, а тут форс мажор
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