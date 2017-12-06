Дело по матчу Карпаты – Олимпик передано в КДК

Дирекция УПЛ передала дело по недоигранному матчу 18-го тура украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и донецким «Олимпиком» на рассмотрение в Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины.
Напомним, клубы отыграли первый тайм (1:1), но главный арбитр поединка Екатерина Монзуль решила не возобновлять игру после перерыва из-за снегопада.
Ранее наставник «Олимпика» Роман Санжар заявлял, что если не получится доиграть матч в этом году, то донецкий клуб будет требовать засчитать львовянам техническое поражение.
Источник — УПЛ
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