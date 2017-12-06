ФЕРНАНДИНЬО: «Шахтер останется со мной навсегда»

Хавбек английского «Манчестер Сити» Фернандиньо прокомментировал предстоящий матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера».

«День встречи с друзьями, коллегами и клубом, который останется со мной навсегда. День завершения группового раунда Лиги чемпионов с фанфарами. День, чтобы сражаться до конца ради очередной победы», – написал Фернандиньо.

Напомним, Фернандиньо выступал за «Шахтер» в период с 2005 по 2013 год.

Матч «Шахтер» – «Манчестер Сити» состоится сегодня, 6 декабря, в 21.45.