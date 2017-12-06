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ФЕРНАНДИНЬО: «Шахтер останется со мной навсегда»

32-летний хавбек «Ман Сити» прокомментировал предстоящий матч против своего бывшего клуба

  • 06.12.2017 15:56
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  • 1 комментария
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Хавбек английского «Манчестер Сити» Фернандиньо прокомментировал предстоящий матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера».
 
«День встречи с друзьями, коллегами и клубом, который останется со мной навсегда. День завершения группового раунда Лиги чемпионов с фанфарами. День, чтобы сражаться до конца ради очередной победы», – написал Фернандиньо.
 
Напомним, Фернандиньо выступал за «Шахтер» в период с 2005 по 2013 год.
 
Матч «Шахтер» – «Манчестер Сити» состоится сегодня, 6 декабря, в 21.45.
 

Источник — Twitter

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 06.12.2017 15:59
    +1
    Ну ток порешай там со своими ничеичку!
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