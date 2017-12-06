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Гвардиола пообещал Сарри победить Шахтер, чтобы Наполи вышел в 1/8 ЛЧ

Наставник «Ман Сити» направил главному тренеру «Наполи» сообщение с обещанием обыграть «горняков»

  • 06.12.2017 15:41
  • 923 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Пеп Гвардиола
© Getty Images. Пеп Гвардиола
Наставник итальянского «Наполи» Маурицио Сарри рассказал о поддержке со стороны главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.
 
Как сообщил итальянский специалист, Гвардиола направил ему сообщение с обещанием сделать все, чтобы выиграть у «Шахтера» и помочь «Наполи» занять второе место в группе.
 
Отметим, что для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов клубу из Неаполя нужно обыграть «Фейеноорд» в Роттердаме и рассчитывать на победу «Ман Сити» в Харькове.
 
Напомним, матч «Шахтер» – «Манчестер Сити» состоится сегодня, 6 декабря, в 21.45.
 

 

Источник — Sky Sport Italia

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Комментарии
    oscarneon
    online
      oscarneon, 06.12.2017 15:47
    +4
    Пусть Наполи сначала Фейеноорд обыграет
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    scorpio16
    online
      scorpio16, 06.12.2017 15:54
    +2
    Кто там , что говорил про второй состав и про , то что мотивации не будет...
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    skeijp
    online
      skeijp, 06.12.2017 15:57
    +1
    Ну раз пообіцяв - то треба виконівати!
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    vasyan86
    online
      vasyan86, 06.12.2017 15:58
    +1
    Он что, должен был написать, мол, Мауро, брат, не напрягайся, мы все равно сольем?
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