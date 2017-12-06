Гвардиола пообещал Сарри победить Шахтер, чтобы Наполи вышел в 1/8 ЛЧ

Наставник итальянского «Наполи» Маурицио Сарри рассказал о поддержке со стороны главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.
Как сообщил итальянский специалист, Гвардиола направил ему сообщение с обещанием сделать все, чтобы выиграть у «Шахтера» и помочь «Наполи» занять второе место в группе.
Отметим, что для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов клубу из Неаполя нужно обыграть «Фейеноорд» в Роттердаме и рассчитывать на победу «Ман Сити» в Харькове.
Напомним, матч «Шахтер» – «Манчестер Сити» состоится сегодня, 6 декабря, в 21.45.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.
Источник — Sky Sport Italia
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