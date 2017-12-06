Гвардиола пообещал Сарри победить Шахтер, чтобы Наполи вышел в 1/8 ЛЧ

Наставник итальянского «Наполи» Маурицио Сарри рассказал о поддержке со стороны главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

Как сообщил итальянский специалист, Гвардиола направил ему сообщение с обещанием сделать все, чтобы выиграть у «Шахтера» и помочь «Наполи» занять второе место в группе.

Отметим, что для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов клубу из Неаполя нужно обыграть «Фейеноорд» в Роттердаме и рассчитывать на победу «Ман Сити» в Харькове.