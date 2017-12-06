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Шахтер U19 — Манчестер Сити U19 — 2:1. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Юношеской лиги УЕФА «Шахтер» — «Манчестер Сити»

  • 06.12.2017 16:24
  • 617 просмотров
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В 6-м туре Юношеской лиги УЕФА молодежная команда «Шахтера» выиграла у «Манчестер Сити»:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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