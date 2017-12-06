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Шахтер победил Ман Сити в Юношеской Лиге УЕФА

Несмотря на победу, команда «горняков» U-19 лишилась шансов на выход из группы

  • 06.12.2017 15:12
  • 1371 просмотров
  • 1 комментария
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Twitter ManCityAcademy
© Twitter ManCityAcademy
В 6-м туре Юношеской лиги УЕФА молодежная команда «Шахтера» выиграла у «Манчестер Сити».
 
На 20-й минуте поединка счет открыл Алексей Кащук. 17-летний нападающий получил мяч в штрафной соперника и отправил его в сетку, попутно обыграв защитника и вратаря.
 
На 35-й минуте, после серии рикошетов и попадания в штангу, Мэттью Смит восстановил паритет на табло.
 
На 67-й минуте в ходе контратаки Кащук оформил дубль и установил окончательный счет в матче.
 
Несмотря на эту победу, «Шахтер» лишился шансов на выход из группы.
 
Если у «горняков» будет поровну очков с «Фейеноордом» (голландцы должны сыграть вничью с «Наполи»), то он обходит донецкий клуб по личным встречам. Если поровну с «Наполи» (итальянцы должны победить «Фейеноорд), то «Шахтер» уступит по разнице забитых и пропущенных мячей.
 
«Шахтер» U-19 – «Манчестер Сити» U-19 – 2:1
Голы: 1:0 – 20 Кащук, 1:1 – 35 Смит, 2:1 – 67 Кащук.
 
«Шахтер» U-19 – Кучеренко, Муравский, Павлиш, Конопля, Чаговец, Меличенко, Якимец, Крыськив, Топалов (Андрющенко, 77), Кулаков (Кузьменко, 59), Кащук (Холод, 87).
 
«Манчестер Сити» U-19 Сокул, Киббу, Фрэнсис, Уилсон (Поведа, 75), Реслер (Нмеча, 58), Смит, Посо, Диалло (Doyle, 65), Гарре, Матондо, Гонсалес.
 
Предупреждения: Гарре (90), Смит (90).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    KOLEJORZ
    online
    KOLEJORZ, 06.12.2017 15:15
    +1
    П3 из У-19 надо вместо Кобина брать
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