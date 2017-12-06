Шахтер победил Ман Сити в Юношеской Лиге УЕФА

В 6-м туре Юношеской лиги УЕФА молодежная команда «Шахтера» выиграла у «Манчестер Сити».

На 20-й минуте поединка счет открыл Алексей Кащук. 17-летний нападающий получил мяч в штрафной соперника и отправил его в сетку, попутно обыграв защитника и вратаря.

На 35-й минуте, после серии рикошетов и попадания в штангу, Мэттью Смит восстановил паритет на табло.

На 67-й минуте в ходе контратаки Кащук оформил дубль и установил окончательный счет в матче.

Несмотря на эту победу, «Шахтер» лишился шансов на выход из группы.

Если у «горняков» будет поровну очков с «Фейеноордом» (голландцы должны сыграть вничью с «Наполи»), то он обходит донецкий клуб по личным встречам. Если поровну с «Наполи» (итальянцы должны победить «Фейеноорд), то «Шахтер» уступит по разнице забитых и пропущенных мячей.

«Шахтер» U-19 – «Манчестер Сити» U-19 – 2:1

Голы: 1:0 – 20 Кащук, 1:1 – 35 Смит, 2:1 – 67 Кащук.

«Шахтер» U-19 – Кучеренко, Муравский, Павлиш, Конопля, Чаговец, Меличенко, Якимец, Крыськив, Топалов (Андрющенко, 77), Кулаков (Кузьменко, 59), Кащук (Холод, 87).

«Манчестер Сити» U-19 – Сокул, Киббу, Фрэнсис, Уилсон (Поведа, 75), Реслер (Нмеча, 58), Смит, Посо, Диалло (Doyle, 65), Гарре, Матондо, Гонсалес.

Предупреждения: Гарре (90), Смит (90).