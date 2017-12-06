Юрченко пропустит 6 недель из-за перелома ноги

Украинский хавбек леверкузенского «Байера» Владлен Юрченко из-за травмы вылетел на полтора месяца.
Напомним, Юрченко получил перелом ноги на тренировке.
Отметим, что в этом сезоне Юрченко не провел ни одного матча за немецкий клуб. Летом 2018 года у него заканчивается соглашение с «Байером».
Источник — zbirna.com
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