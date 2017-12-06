Юрченко пропустит 6 недель из-за перелома ноги

Ну ток порешай там со своими ничеичку!

Он что, должен был написать, мол, Мауро, брат, не напрягайся, мы все равно сольем?

Ну раз пообіцяв - то треба виконівати!

Кто там , что говорил про второй состав и про , то что мотивации не будет...

Пусть Наполи сначала Фейеноорд обыграет