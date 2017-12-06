Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Юрченко пропустит 6 недель из-за перелома ноги

23-летний украинский полузащитник леверкузенского «Байера» вылетел на полтора месяца

  • 06.12.2017 14:59
  • 251 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Владлен Юрченко
© Getty Images. Владлен Юрченко
Украинский хавбек леверкузенского «Байера» Владлен Юрченко из-за травмы вылетел на полтора месяца.
 
Напомним, Юрченко получил перелом ноги на тренировке.
 
 
Отметим, что в этом сезоне Юрченко не провел ни одного матча за немецкий клуб. Летом 2018 года у него заканчивается соглашение с «Байером».

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.