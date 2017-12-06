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Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Партизану будет очень сложно в Киеве»

Футбольный менеджер поделился ожиданиями от заключительного матча «Динамо» в групповом раунде ЛЕ

  • 06.12.2017 14:48
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Sport.ua. Вячеслав Заховайло
© Sport.ua. Вячеслав Заховайло
Футбольный агент Вячеслав Заховайло рассказал, чего он ждет от матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы между киевским «Динамо» и сербским «Партизаном».
 
«Не думаю, что вокруг этого матча будет какой-то ажиотаж. К тому же сербская пресса сообщает, что «Партизан» тоже может сыграть не основным составом. В принципе, обе команды решили свои задачи в группе. Ожидаю, что «Динамо» не проиграет и выполнит задачу выхода с первого места. Для того, чтобы его упустить, «Динамо» должно проиграть. Может ли «Партизан» на выезде победить киевлян? Есть ли у него футболисты достаточного класса для этого?
 
Я сомневаюсь, что такое возможно. Даже если «Динамо поставит не основной состав, молодых ребят, «Партизану» будет очень сложно в Киеве переиграть «бело-синих». Тем не менее, этот матч не несет в себе особой интриги. У той же «Зари» с «Атлетиком» прямое противостояние — все зависит от луганчан. Такое можно сказать и о некоторых других матчах. Поэтому, учитывая холодную погоду, поддержка «Динамо» на стадионе будет незначительной», — сказал Заховайло.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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