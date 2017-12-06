Виктор ГРАЧЕВ: «Второй состав «Манчестер Сити» не слабее первого»

Экс-форвард донецкого «Шахтера» Виктор Грачев рассказал, чего ждать от матча «горняков» с английским «Манчестер Сити».

«Нас ждут сразу два спектакля. Один в Роттердаме, другой — в Харькове. И внимательно следить мы будем за обоими. Есть предчувствие, что «Фейеноорд» не проиграет «Наполи», и «горняки» не проиграют «Ман Сити». У неаполитанцев сейчас череда неудач, проиграли «Ювентусу», много травмированных. Но лучше, конечно, решить задачу самостоятельно.

Не нужно расслабляться и ждать, что британцы выставят второй состав. Во-первых, он не слабее, а, во-вторых, первый состав после того, как англичане решили задачу выхода в плей-офф, могут позволить в Харькове пешком по полю ходить. Мировая их устроит вполне. А вот у второго состава свои задачи, личные, там футболисты, получив шанс, будут делать все, чтобы доказать главному тренеру, что достойны чаще попадать в основу», — сказал Грачев.

Напомним, матч «Шахтер» – «Манчестер Сити» состоится сегодня, 6 декабря, в 21.45.