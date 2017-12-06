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Виктор ГРАЧЕВ: «Второй состав «Манчестер Сити» не слабее первого»

Специалист поделился ожиданиями от соперника «Шахтера» в заключительном туре группового раунда ЛЧ

  • 06.12.2017 14:31
  • 443 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Виктор Грачев
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Грачев
Экс-форвард донецкого «Шахтера» Виктор Грачев рассказал, чего ждать от матча «горняков» с английским «Манчестер Сити».
 
«Нас ждут сразу два спектакля. Один в Роттердаме, другой — в Харькове. И внимательно следить мы будем за обоими. Есть предчувствие, что «Фейеноорд» не проиграет «Наполи», и «горняки» не проиграют «Ман Сити». У неаполитанцев сейчас череда неудач, проиграли «Ювентусу», много травмированных. Но лучше, конечно, решить задачу самостоятельно.
 
Не нужно расслабляться и ждать, что британцы выставят второй состав. Во-первых, он не слабее, а, во-вторых, первый состав после того, как англичане решили задачу выхода в плей-офф, могут позволить в Харькове пешком по полю ходить. Мировая их устроит вполне. А вот у второго состава свои задачи, личные, там футболисты, получив шанс, будут делать все, чтобы доказать главному тренеру, что достойны чаще попадать в основу», — сказал Грачев.
 
Напомним, матч «Шахтер» – «Манчестер Сити» состоится сегодня, 6 декабря, в 21.45.
 

Источник — Вести

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Комментарии
    serge1234
    online
      serge1234, 06.12.2017 14:54
    0
    Да что там не слабее, сильнее. От аналитики у анала Хфутбол. Один смешнее другого
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