Вернидуб взял на матч с Атлетиком 20 игроков

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб на матч с «Атлетиком» взял с собой 20 футболистов. Не сможет сыграть в последнем туре Лиги Европы защитник Евгений Опанасенко, который получил микротравму.
Вратари: Андрей Лунин, Олег Чуваев, Алексей Шевченко;
Защитник: Артем Сухоцкий, Артем Гордиенко, Вячеслав Чечер, Александр Сваток, Никита Каменюка;
Полузащитники: Игорь Харатин, Дмитрий Гречишкин, Владислав Кабаев, Артём Громов, Владислав Кочергин, Александр Караваев, Силас, Александр Андриевский, Леонидас, Руслан Бабенко;
Нападающие: Иури, Максим Лунев.
Василий Прийма, Владислав Калитвинцев и Андрей Пилявский продолжают восстанавливаться после травм.
Матч «Заря» – «Атлетик» состоится 7 декабря в 22.05.Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.
Источник — ФК Заря
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