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Вернидуб взял на матч с Атлетиком 20 игроков

Евгений Опанасенко не сможет сыграть из-за микротравмы

  • 06.12.2017 13:59
  • 241 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images
© Getty Images
Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб на матч с «Атлетиком» взял с собой 20 футболистов. Не сможет сыграть в последнем туре Лиги Европы защитник Евгений Опанасенко, который получил микротравму.
 
Вратари: Андрей Лунин, Олег Чуваев, Алексей Шевченко;
 
Защитник: Артем Сухоцкий, Артем Гордиенко, Вячеслав Чечер, Александр Сваток, Никита Каменюка;
 
Полузащитники: Игорь Харатин, Дмитрий Гречишкин, Владислав Кабаев, Артём Громов, Владислав Кочергин, Александр Караваев, Силас, Александр Андриевский, Леонидас, Руслан Бабенко;
 
Нападающие: Иури, Максим Лунев.
 
Василий Прийма, Владислав Калитвинцев и Андрей Пилявский продолжают восстанавливаться после травм.
 
Матч «Заря» – «Атлетик» состоится 7 декабря в 22.05.Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

 

Источник — ФК Заря

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Комментарии
    seregka1991
      seregka1991, 06.12.2017 14:11
    +1
    Вот это интрига. Главное что могут. Давайте ребята, не подведите!
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