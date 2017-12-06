Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Где смотреть матч Шахтер – Манчестер Сити

В заключительном поединке группового турнира ЛЧ команде Паулу Фонсеки достаточно сыграть вничью

  • 06.12.2017 13:45
  • 276 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

Сегодня, 6 декабря, в Харькове «Шахтер» сыграет с «Манчестер Сити». Для выхода в плей-офф команде Паулу Фонсеки достаточно сыграть вничью. Встреча состоится на стадионе ОСК «Металлист». Начало матча в 21:45.

В прямом эфире поединок покажут телеканалы «Украина» и «Футбол 2».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.