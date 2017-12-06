Где смотреть матч Шахтер – Манчестер Сити

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Ракицкий может не сыграть с Манчестер Сити 14:29 — Юрий Алпатов Уважаемый украинец докажи пожалуйста мне что Шахтер это не украинская команда?? 14:29 — romanchik83 ТЫ ДОЛБОЕБ!НАПЕВНО,МАН СІТІ УКРАІНСЬКА КОМАНДА?НАВЕРНОЕ ТЕБЕ ГОЛОВУ ОТБИЛИ.ЕБАНЬКО 14:17 — sagmozart Шахтар це не українська команда як і цей виродок 14:06 — serge1234 Если не участие игрока основы - прекрасная новость, может вообще лучше дубль выставить? Сг...

Росія не поїде на Олімпіаду-2018: реакція й коментарі 14:29 — А меня удивило то, что в отличии от негативной реакции российских властей, большинство простых р...