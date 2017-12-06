Где смотреть матч Шахтер – Манчестер Сити

Сегодня, 6 декабря, в Харькове «Шахтер» сыграет с «Манчестер Сити». Для выхода в плей-офф команде Паулу Фонсеки достаточно сыграть вничью. Встреча состоится на стадионе ОСК «Металлист». Начало матча в 21:45.
В прямом эфире поединок покажут телеканалы «Украина» и «Футбол 2».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.
Источник — Sport.ua
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